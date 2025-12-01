Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados ofrece un curso de formación digital gratuita para jóvenes de 7 a 17 años

A. Louro
01/12/2025 18:44
Curso de capacitación digital para mayores en el centro de Vilariño
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Concellería de Ensino, Cultura e Patrimonio, dirigida por el nacionalista Liso González, pone en marcha este mes de diciembre un nuevo curso de capacitación digital, esta vez dirigido a niños de entre 7 a 17 años. Se realizará desde el día 22 hasta el 7 de enero, en horario de 9:30 a 13:30 horas y los interesados pueden realizar sus inscripciones a través de la biblioteca municipal Luís Rei, tanto de forma presencial como en su número de teléfono 986 580 008.

El edil explicaba ayer que este curso, financiado con fondos Next Generation, a través del Estado y de la Xunta de Galicia, es totalmente gratuito para los participantes y estará adaptado a cada edad, tratando temas como las redes sociales o el uso de aparatos electrónicos, con el objetivo de que aprendan a usar internet y las herramientas digitales de una manera útil, creativa, segura y responsable. Así, los estudiantes que se sumen al programa podrán aprender a distinguir información fiable de la falsa, crear y compartir contenido, como vídeos o proyectos escolares, resolver problemas con el uso de herramientas tecnológicas, o comunicarse y relacionarse con los demás, cuidando su privacidad y siendo respetuosos.

Será impartido por dos formadoras en la materia y son cursos homologados, por lo que el concejal anima a cualquier interesado en formalizar su inscripción en el taller.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El local se cuela entre los elegidos por la Guía Repsol

El único Solete de la Guía Repsol para esta Navidad en la comarca está en Cambados
A. Louro
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo

Expedientan a la propietaria del perro que mordió a dos personas en Portonovo
C. Hierro
La obra de ampliación convertirá al espacio en un complejo de categoría 4 estrellas superior

El nuevo Harpazul pospone su inauguración hasta la Semana Santa
Fátima Pérez
Imagen del edificio multiusos de Portonovo

Licitan por 1,25 millones las obras del edificio multiusos de Portonovo
C. Hierro