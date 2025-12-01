Cambados ofrece un curso de formación digital gratuita para jóvenes de 7 a 17 años

Curso de capacitación digital para mayores en el centro de Vilariño Cedida

La Concellería de Ensino, Cultura e Patrimonio, dirigida por el nacionalista Liso González, pone en marcha este mes de diciembre un nuevo curso de capacitación digital, esta vez dirigido a niños de entre 7 a 17 años. Se realizará desde el día 22 hasta el 7 de enero, en horario de 9:30 a 13:30 horas y los interesados pueden realizar sus inscripciones a través de la biblioteca municipal Luís Rei, tanto de forma presencial como en su número de teléfono 986 580 008.

El edil explicaba ayer que este curso, financiado con fondos Next Generation, a través del Estado y de la Xunta de Galicia, es totalmente gratuito para los participantes y estará adaptado a cada edad, tratando temas como las redes sociales o el uso de aparatos electrónicos, con el objetivo de que aprendan a usar internet y las herramientas digitales de una manera útil, creativa, segura y responsable. Así, los estudiantes que se sumen al programa podrán aprender a distinguir información fiable de la falsa, crear y compartir contenido, como vídeos o proyectos escolares, resolver problemas con el uso de herramientas tecnológicas, o comunicarse y relacionarse con los demás, cuidando su privacidad y siendo respetuosos.

Será impartido por dos formadoras en la materia y son cursos homologados, por lo que el concejal anima a cualquier interesado en formalizar su inscripción en el taller.