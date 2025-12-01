Cambados implantará este mes el contenedor marrón con un plan piloto

Contenedor marrón, en un municipio de la comarca de O Salnés Cedida

El Concejalía de Medio Ambiente prevé poner en marcha este mes de diciembre la ya anunciada implantación del contenedor marrón a través de un plan piloto. Así, esta misma semana, el Concello prevé iniciar la instalación de una decena de contenedores en el casco urbano para completar el sistema de recogida selectiva del municipio que, no obstante, seguirá apostando como principal método por el compostaje —con una red de composteros comunitarios que ya alcanza la docena— al ser el método más económico y sostenible, según defiende el alcalde, Samuel Lago.

Así pues, esta decena de contenedores se habilitarán en las calles San Francisco, Sabugueiro, Beleco, Santa Margaita, Albariño y Pontevedra, además de la Avenida da Pastora, Avenida de Galicia y otros dos depósitos en la Rúa Nova. Este quinto contenedor está destinado a los residuos orgánicos, como restos de alimentos (crudos y cocinados) o de jardinería. Su llegada implica una reorganización del sistema actual, de forma que el contenedor, hasta ahora, verde oscuro se destine a aquellos residuos que no se pueden reciclar ni como orgánico ni como envases, que se mantendrán en el contenedor amarillo.

Plan piloto

Así pues, el objetivo es que el sistema esté ya en marcha a mediados de mes a través de un plan piloto en el que participen personas ya concienciadas en materia de reciclaje, que igualmente se formarán con folletos y charlas explicativas sobre el uso de este nuevo contenedor. Así, las personas que finalmente participes se les entregará una llave mecánica para poder utilizar estos depósitos.

La idea es que estas llaves mecánicas se puedan sustituir en el futuro por tarjetas iindividualizadas, de forma que se pueda identificar a las personas que hacen uso de este sistema para así poder aplicar bonificaciones fiscales, que se contemplarían en la futura ordenanza.

En cualquier caso, esta tendrá que esperar, ya que el actual contrato está a punto de caducar y el servicio, que está mancomunado, prevé sacarse a licitación durante el próximo año, cuando el Concello espera poder ya abordar una nueva tasa municipal de basura, que contemple estas cuestiones, como la posibilidad de bonificaciones.