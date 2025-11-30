La volandeira catapulta a la lonja a su récord de facturación en noviembre con 1,2 millones

Descarga de la volandeira en la lonja cambadesa, en la jornada inaugural de la campaña Mónica Ferreirós

La lonja de Cambados cerró noviembre con récord de facturación, tras alcanzar los 1.206.163 euros de facturación. Una situación que se explica, en gran parte, por el gran rendimiento de la campaña de volandeira, que en su primer mes alcanzó los 656.418 euros —casi el doble que el pasado año— y 104 toneladas del producto. Sin embargo, es una tendencia que se viene produciendo desde el segundo semestre del año, especialmente tras una productiva campaña del pulpo.

Situación que, explica el patrón mayor, Alejandro Pérez, da un “pequeno respiro” a las cuentas de la Cofradía, tras una primera mitad de año bajo mínimos, con unas malas temporadas de vieira y del choco. Así, en un contexto de baja facturación en las lonjas gallegas, la de Cambados toma algo de aire, que permitió al Pósito realizar algunos pagos extra pendientes al personal. De hecho, Pérez se muestra positivo a que la situación financiera de la Cofradía pueda empezar a dar un vuelco de cara al próximo año, cuando espera comenzar a recoger los frutos en el aspecto económico tras la política de contención de gastos: “Non se gasta unha peseta que non sexa xustificable”, recalca. Máxime, cuando esta misma semana ha sido notificada de otra sentencia desfavorable por no haber percibido el complemento de antigüedad, en aplicación del convenio colectivo de oficinas y despachos de Pontevedra.

Pagos por sentencias

En este sentido, el patrón reitera sus quejas por la gestión por parte de los anteriores mandatos del Pósito, tras congelarse o dejar sin efecto la antigüedad de trabajadores en 2015. Una decisión, señala, que ha costado ya este año a las cuentas el desembolso de más de 50.000 euros en indemnizaciones al personal que denunció, a lo que habría que sumar otros 30.000 euros el año pasado: “Se nunha situación económica boa xa serían números a ter en conta, nunha mala como a que deixaron na Confraría é un lastre”, lamenta Pérez, que advierte que todavía quedan por fallarse otras tres ou catro” procesos similares, que “consideramos que poden vir, igualmente, desfovorables”.

Asimismo, explica que no solo es el pago de estas sentencias, sino abonar todos los gastos que suponen este tipo de procesos judiciales. Una herencia, según denuncia, que lastra unas cuentas que, al menos en noviembre, toman algo de aire.