Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cáritas celebra su festival solidario de Navidad con actuaciones de @deViño o Cinco en Zocas

A. Louro
30/11/2025 20:23
Plaza del Auditorio da Xuventude, en una imagen de archivo
Eu Auditorio de A Xuventude acogerá la gala
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina

Cáritas parroquial de Arousa celebra el próximo viernes 14 de diciembre una nueva edición de su festival solidario navideño, en el que no faltarán actuaciones teatrales, música y mucho humor. Se trata ya de todo un clásico en el calendario de actividades de cada Navidad en la villa del albariño y  cuyos beneficios irán a parar a Cáritas Interparroquial de Arousa. El concierto cuenta además con la colaboración del propio Concello y de la parroquia Santa Mariña Dozo.

No obstante, además de su vertiente solidaria, la cita contará también con actuaciones musicales, a cargo de los grupos grovenses @deViño y Cinco en Zocas, además del grupo de teatro aficionado No Garaxe y del humorista Juan Meniño, ribadumiense conocido por su participación en ‘O Rei da Comedia’ y que este mismo año ha sido pregonero de la Festa do Viño Tinto de Barrantes.

La cita será el próximo 14 de diciembre, a partir de las seis de la tarde en el Auditorio da Xuventude cambadés, donde música, teatro y humor se unirán por una buena causa.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El columpio despertó el interés de los más pequeños

Vilanova enciende su alumbrado de Navidad y suma a sus juegos infantiles un columpio nido
A. Louro
Luis López, Alfonso Rueda, Telmo Martín y María Martínez Allegue

Rueda “presume” de Sanxenxo en la cena de Navidad de los populares
Fátima Pérez
Los jugadores celebran la victoria

El Cidade de Ribeira le endosa seis goles al Paiosaco
María Caldas
Participantes en la sesión

Una yincana familiar tumba mitos machistas en el colofón del 25-N en A Illa
A. Louro