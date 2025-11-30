Cáritas celebra su festival solidario de Navidad con actuaciones de @deViño o Cinco en Zocas
Cáritas parroquial de Arousa celebra el próximo viernes 14 de diciembre una nueva edición de su festival solidario navideño, en el que no faltarán actuaciones teatrales, música y mucho humor. Se trata ya de todo un clásico en el calendario de actividades de cada Navidad en la villa del albariño y cuyos beneficios irán a parar a Cáritas Interparroquial de Arousa. El concierto cuenta además con la colaboración del propio Concello y de la parroquia Santa Mariña Dozo.
No obstante, además de su vertiente solidaria, la cita contará también con actuaciones musicales, a cargo de los grupos grovenses @deViño y Cinco en Zocas, además del grupo de teatro aficionado No Garaxe y del humorista Juan Meniño, ribadumiense conocido por su participación en ‘O Rei da Comedia’ y que este mismo año ha sido pregonero de la Festa do Viño Tinto de Barrantes.
La cita será el próximo 14 de diciembre, a partir de las seis de la tarde en el Auditorio da Xuventude cambadés, donde música, teatro y humor se unirán por una buena causa.