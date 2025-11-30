Cáritas celebra su festival solidario de Navidad con actuaciones de @deViño o Cinco en Zocas

Eu Auditorio de A Xuventude acogerá la gala Mónica Ferreirós

Cáritas parroquial de Arousa celebra el próximo viernes 14 de diciembre una nueva edición de su festival solidario navideño, en el que no faltarán actuaciones teatrales, música y mucho humor. Se trata ya de todo un clásico en el calendario de actividades de cada Navidad en la villa del albariño y cuyos beneficios irán a parar a Cáritas Interparroquial de Arousa. El concierto cuenta además con la colaboración del propio Concello y de la parroquia Santa Mariña Dozo.

No obstante, además de su vertiente solidaria, la cita contará también con actuaciones musicales, a cargo de los grupos grovenses @deViño y Cinco en Zocas, además del grupo de teatro aficionado No Garaxe y del humorista Juan Meniño, ribadumiense conocido por su participación en ‘O Rei da Comedia’ y que este mismo año ha sido pregonero de la Festa do Viño Tinto de Barrantes.

La cita será el próximo 14 de diciembre, a partir de las seis de la tarde en el Auditorio da Xuventude cambadés, donde música, teatro y humor se unirán por una buena causa.