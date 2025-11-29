Mi cuenta

Cambados

Los Premios Rodolfo Prada a la gestión cultural reconocen al festival cambadés ‘Desfoga’

A. Louro
29/11/2025 20:47
Desfoga
El espectáculo de lucha libre cabaret fue una de las novedades de este año
Mónica Ferreirós
El festival cambadés de artes vivas ‘Desfoga’ resultó esta semana premiado en la octava edición de los Premios Rodolfo Prada a la gestión cultural, concedidos por la Diputación de Ourense y que otorga un premio de 1.000 euros para un proyecto de cada una de las cuatro provincias gallegas

Así, en el caso de Pontevedra, el reconocimiento recayó en ‘Desfoga’, de Begoña Cuquejo y Matías Daporta, por su “capacidad de combinar creación contemporánea, participación comunitaria y puesta en valor del territorio”. El festival se celebró en octubre y analizó cómo los artistas Lgtbiq+ fueron empleando, a lo largo de la historia, diferentes estrategias para deslizar esta cuestión en momentos en los que hablar abiertamente del colectivo no era posible, con propuestas de lo más variadas, como conferencias escénicas, un bingo performativo, musicales, poesía o lucha libre cabaret.

Este galardón reconoce la labor de gestores culturales en Galicia o en el extranjero, pero con claras referencias a la cultura gallega.

