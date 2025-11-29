Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El PP de Cambados acusa de "incapaz" al gobierno por el fallo en el expediente de licitación de Torrado

El alcalde dice que está en plazo y que el reinicio del proceso solo amplía en 20 días la presentación de ofertas de firmas

A. Louro
29/11/2025 20:59
Sabela Fole, en una sesión plenaria
Gonzalo Salgado
El Partido Popular de Cambados recriminó al gobierno cuatripartito el reinicio del proceso de contratación de la reforma de Pazo Torrado, tras darse un fallo en los pliegos del contrato, al contener un error en la clasificación exigida a las empresas licitadoras, que “provocará un novo adiamento no comezo dos traballos, posto que todo o proceso vén de quedar detido ata que se acometa a súa corrección”, señaló la portavoz popular, Sabela Fole.

Unas críticas que lamentó el alcalde, Samuel Lago, que defendió que el Concello va “perfectamente en prazo” para justificar la ayuda de la Diputación para el proyecto, valorado en 791.976 euros y que será financiado a través del Plan Extra y Plan +Provincia. En este sentido, explicó que el plazo termina el 31 de octubre de 2026, por lo que este pequeño retraso no será significativo. Asimismo, señaló que lo único que se realizó “foi ampliar o prazo de presentación de ofertas en 20 días, algo insignificante, por modificación na clasificación das empresas que poidan optar”.

Pese a ello, Fole tachó al ejecutivo de “incapaz” y de estar “superado”, al “non ser capaz de sacar adiante ningún dos proxectos estratéxicos”. En este sentido, la popular señaló la “paciencia das distintas administracións co Concello de Cambados malia que todos os proxectos presentan atrancos pola xestión municipal, xa que lle conceden unha vez tras outras fondos, prórrogas e todas as facilidades para acometelos”.

Unas críticas que tampoco compartió Lago, que destacó que estos proyectos, como el de la reforma del Pazo Torrado, es obra del gobierno local y ligó algunos de los retrasos en que “nós o que non queremos é facer chapuzas estilo PP, e que se detectamos que algo non vai quedar suficientemente ben preferimos modificar o proxecto e que quede perfecto, aínda que iso supoño algún retraso, como foi o caso da cuberta de Burgáns”, una de las críticas de la popular, según zanjó el regidor cambadés.

