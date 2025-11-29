Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Cambados Zona Centro incentiva las compras navideñas con el sorteo de 2.000 euros en vales de compra

A. Louro
29/11/2025 06:09
Campaña Navidad Cambados
El edil de Comercio, Tino Cordal, y el presidente de Zona Centro, Juan Rey, presentaron la campaña
Mónica Ferreirós
Cambados Zona Centro, con la colaboración del Concello, presentó ayer su campaña de Navidad, con la que busca dinamizar el comercio local con el sorteo de 2.000 euros en vales de compra. Para participar, los clientes deberán rellenar las papeletas disponibles en los establecimientos adheridos tras realizar sus compras, del 1 de diciembre al 6 de enero.

El sorteo se realizará el día 9, una vez acabadas las fiestas, en la sede de Zona Centro. En total, se repartirán un vale de 500 euros, dos de 300, dos de 200 y cinco de 500 euros, que se podrán canjear en el comercio local hasta, como límite, el 28 de febrero. El presidente de Zona Centro, Juan Rey, y el edil de Comercio, Tino Cordal, destacaron que se trata de una de las campañas más importantes del año para el sector y la importancia de que Concello y patronal continúen su colaboración para la dinamización del pequeño comercio.

