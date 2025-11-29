Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cae una banda especializada en la estafa del "tocomocho" y la “estampita”, con dos víctimas en Cambados

A. Louro
29/11/2025 20:51
Objetos incautados en los registros
Objetos incautados en los registros
Guardia Civil
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del “tocomocho” y la “estampita”, con un reguero de víctimas en Andalucía y Galicia, registrándose dos denuncias en Cambados. Así, el Instituto Armado ha detenido hasta a seis personas e investigadas otras tres, por los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas.

Según explicaron desde la Guardia Civil, los autores viajaban de forma itinerante por todo el territorio nacional y seleccionaban a víctimas de avanzada edad, por su especial vulnerabilidad, para cometer los delitos. Lo hacían por medio de las técnicas de estafa conocidas como “tocomocho” y “la estampita”, y en ocasiones llegaron a emplear violencia e intimidación. En total, lograron sustraer más de 50.000 euros.

Además, los investigadores han constatado que utilizaron métodos de sumisión química sobre al menos una de las víctimas para cometer las estafas, a la vista de las pruebas analíticas practicadas. A parte de los detenidos, los agentes realizaron registros en inmuebles de Toledo y Cáceres, vinculados a la organización, en los que se intervino 20.000 euros en efectivo, joyas y otros efectos sustraídos, dos turismos, una autocaravana y diverso material utilizado para cometer las estafas; así como un arma modificada para efectuar disparos en modo ráfaga, siete armas de aire comprimido, una carabina y una elevada cantidad de munición. No obstante, la investigación permanece abierta.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Aldea Navideña en Vilalonga

Música y chocolate este 5 de diciembre para inaugurar la Aldea Navideña benéfica de Vilalonga
Fátima Pérez
El Cortegada cortó su buena racha ante el Arxil

El Cortegada sufre una dolorosa derrota en su visita al CB Arxil
María Caldas
Xosé Romero y Maruxa Miguéns exhibieron en marzo de 2017 el cuadro conmemorativo con que les obsequió el entonces alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, en el XXII Xantar Gaiteiro de la AGG

Os Rosales serán nombrados mañana Fillos Predilectos de Rianxo y recibirán un homenaje por parte de amigos, familiares y varios grupos tradicionales
Chechu López
El alcalde supervisando el paseo deteriorado del Muíño do Cura

Catoira logra que Costas renueve el paseo fluvial del Muíño do Cura ante el riesgo de hundirse
Fátima Pérez