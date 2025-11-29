Cae una banda especializada en la estafa del "tocomocho" y la “estampita”, con dos víctimas en Cambados

Objetos incautados en los registros Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del “tocomocho” y la “estampita”, con un reguero de víctimas en Andalucía y Galicia, registrándose dos denuncias en Cambados. Así, el Instituto Armado ha detenido hasta a seis personas e investigadas otras tres, por los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas.

Según explicaron desde la Guardia Civil, los autores viajaban de forma itinerante por todo el territorio nacional y seleccionaban a víctimas de avanzada edad, por su especial vulnerabilidad, para cometer los delitos. Lo hacían por medio de las técnicas de estafa conocidas como “tocomocho” y “la estampita”, y en ocasiones llegaron a emplear violencia e intimidación. En total, lograron sustraer más de 50.000 euros.

Además, los investigadores han constatado que utilizaron métodos de sumisión química sobre al menos una de las víctimas para cometer las estafas, a la vista de las pruebas analíticas practicadas. A parte de los detenidos, los agentes realizaron registros en inmuebles de Toledo y Cáceres, vinculados a la organización, en los que se intervino 20.000 euros en efectivo, joyas y otros efectos sustraídos, dos turismos, una autocaravana y diverso material utilizado para cometer las estafas; así como un arma modificada para efectuar disparos en modo ráfaga, siete armas de aire comprimido, una carabina y una elevada cantidad de munición. No obstante, la investigación permanece abierta.