Salen a licitación las obras para el nuevo cuartel de Cambados por más de 10 millones

Estado de la parcela de la Rúa Valle-Inclán, donde se instalará el nuevo cuartel de la Guardia Civil Gonzalo Salgado

La sociedad estatal Siepse sacó a licitación las obras para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en Cambados, cuyo presupuesto se dispara ya a los 10.326.581 euros, IVA incluido. Así, Interior desatasca un proyecto que ha sufrido ya dos importantes paralizaciones debido a los problemas geológicos de la parcela de Valle-Inclán y que, si se cumplen los plazos, puede estar adjudicado en primavera de 2026 y ya operativo a finales de 2027. De hecho, la presencia de roca y de agua en diferentes puntos del subsuelo de la parcela obligó a la redacción de un nuevo proyecto, que eleva la cota inicial, para reducir la superficie a excavar, reordenando el resto de espacios, corrigiendo así los problemas de cimentación. El cuartel unificará así la Capitanía de la Guardia Civil de O Salnés, actualmente ubicada en A Mercé, alojando a 131 efectivos (seis de la Compañía, seis de Intervención de Armas, ocho del Seprona, ocho de Policía Judicial, 20 de Pafif, quince del puesto fiscal y 68 del puesto principal de Cambados).

Así pues, se contempla una edificación de dos bloques independientes, de cuatro pisos, unidos por un semisótano que ocupa la mayor parte de la parcela. Ambos edificios se sitúan en paralelo al frente de la parcela, disponiendo el edificio institucional, que alojará todas aquellas dependencias y unidades operativas y logísticas que requiere la Guardia Civil, inmediato a la Rúa Valle Inclán, y las viviendas, que requieren un mayor grado de privacidad, en el interior de la parcela.

Este primer edificio institucional se estructurará de forma que en la planta baja se situarán todas aquellas dependencias que cuentan con un servicio de atención al público, como son la oficina de diligencias con su sala de espera individual, las oficinas de intervención de armas con acceso privado hacia su propio almacén, los aseos públicos, el área de atención ciudadana y la Emume (atención a mujeres y menores); además de otras salas para uso del personal propio. De esta forma, en las otras plantas superiores se establecerán otras áreas de trabajo y dependencias del Instituto Armado.

En el semisótano (que ocupará la mayor parte de la parcela, se prevén dos zonas claramente diferenciadas. La primera de ellas es el garaje con capacidad para 52 vehículos y un área de lavado-taller y la segunda es el área destinada a albergar todos los almacenes que requiere el programa y la zona de seguridad, separadas ambas desde el punto de vista funcional.

Esta última se subdividirá en tres áreas. La primera es la propia exclusa del furgón en donde los detenidos salen o entran. La segunda área (antecalabozos) consta de aquellos espacios que se requieren para la identificación de detenidos, salas de reconocimientos, cacheos y escalera que comunica directamente con el Cuarto de Puertas. Desde esta segunda área se accederá a las dos áreas de calabozos, la primera con dos celdas individuales con aseo propio para menores y otra con aseo comunitario y tres celdas para adultos. Cada una de estas dos áreas de celdas posee su propio pasillo independiente del pasillo general.

El otro inmueble se ubicará más en el interior de la finca y tendrá cuatro pisos con 16 viviendas y contará en la planta baja con un área de aparcamiento cubierto destinado a las familias que vayan a vivir en el módulo residencial.

“Vixiantes” a los plazos

El alcalde, Samuel Lago, celebró hoy la licitación de un proyecto importante para el municipio, que ha sufrido ya importantes retrasos. Así, las obras se iniciaron en julio de 2022, aunque se vieron paralizadas en octubre de ese mismo año por la necesidad de replantear una solución para los muros de contención. Así, se reiniciaron en agosto de 2023, hasta noviembre, cuando los problemas geológicos obligaron a diseñar un nuevo proyecto.

Por ello, el alcalde se mostraba ayer positivo ante este nuevo impulso, pero prefería mantenerse “prudente” y advertía que desde el Concello se mantendrán “vixiantes” ante el cumplimiento de los plazos. No obstante lanzó un “mensaxe optimista” por la mejora en el proyecto, que supera ya los diez millones, y que supondrá la dotación de las instalaciones para la Guardia Civil, lo que permitirá también a la administración local recuperar A Mercé.

Por último, quiso agradecer el trabajo del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, por las gestiones realizadas para desatascar este millonario proyecto.

Así pues, las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 15 de enero en el sistema electrónico de la Plataforma de Contratación del Sector Público.