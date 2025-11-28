Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

La Navidad ya ilumina Cambados

La decoración festiva, que se inauguró con el reparto de 300 litros de chocolate caliente y rosca, incorpora este año nuevos elementos

A. Louro
28/11/2025 21:05
El pulsado del botón iluminó el alumbrado festivo
El pulsado del botón iluminó el alumbrado festivo
Mónica Ferreirós
El ambiente festivo y navideño llenó esta tarde-noche la Praza do Concello de Cambados, que acogió el acto de encendido del alumbrado festivo, que suma nuevo elementos decorativos, como un “photocall” instalado en este mismo punto, así como la dispersión de diferentes casetas en las plazas de Cabanillas y Asorey, entre otras zonas. Así pues, el pulsado del botón iluminó la Navidad cambadesa, no solo en el árbol de la Praza do Concello, sino todos los arcos decorativos y elementos que están por diferentes puntos del municipio.

Lo cierto es que el encendido atrajo a numerosos vecinos, en una jornada en la que no faltó el reparto de unos 300 litros de chocolate caliente, además de cincuenta roscas, que calentaron la fría jornada.

El “photocall” de la Praza do Concello es una de las novedades
El “photocall” de la Praza do Concello es una de las novedades
Mónica Ferreirós

Cabe señalar que el Concello entiende que la iluminación contribuye a dinamizar las calles y, por lo tanto, a animar a los vecinos y a atraer a la localidad a visitantes potenciales. Todo para beneficio de la economía local. Por ello, la inversión superó los 75.000 euros en el alumbrado.

Con ello se dio también el pistoletazo de salida a la programación navideña, que el próximo viernes, día 5, inaugurará también la Aldea de Nadal en los jardines de Torrado, donde se estrenarán seis casetas completamente nuevas, una de ellas con un tobogán, y que estarán completamente iluminadas. Además, también habrá elementos de juego para los más pequeños.

Un inicio que contará también con hinchables y scalextric, para el disfrute del público infantil, que tendrá en el Salón José Peña otro de los epicentros de la programación de la temporada navideña.

