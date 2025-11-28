Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El Parador de Cambados apunta a récord con más reservas que nunca en diciembre

El Concello celebra los buenos datos de noviembre y octubre, con una ocupación que superó el 80%

A. Louro
28/11/2025 00:38
Visitantes en el tren turístico, que suele contar con muchos usuarios durante todo el año
Visitantes en el tren turístico, que suele contar con muchos usuarios durante todo el año
Mónica Ferreirós
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Parador de Cambados es uno de los pocos establecimientos hoteleros que permanece abierto durante todo el año y es, para el municipio, un buen medidor del éxito de las políticas emprendidas para potenciar la desestacionalización del turismo en la villa del albariño. Así, la Navidad vuelve a ser un revulsivo y este año apunta a récord. De hecho, el Parador acumula ya 145 habitaciones reservadas más que las realizadas en 2024 en todo el mes de diciembre.

Precisamente, hoy se dará por iniciada la campaña navideña con la inauguración del alumbrado festivo, pero el empuje del macromontaje de Vigo también deja su impacto. Y es que la ciudad olívica atrae a numerosos visitantes que también aprovechan la ocasión para conocer otras villas y municipios de la provincia y Cambados resulta una parada obligatoria.

No obstante, la mejoría no solo se puede ver en el mes de diciembre, que atrás queda eso de que es un mes malo para el turismo, sino que en octubre y noviembre el Parador arrojó también datos positivos, con una ocupación del 81,70%, superando las 1.463 habitaciones en el caso del mes de octubre, con cifras muy similares al pasado ejercicio, donde ya se empezó a atisbar la llegada de turistas durante todo el año.

“Máis xente fóra de tempada”

De hecho, este —el de la desestacionalización— es el objetivo principal que persigue el Concello en materia de turismo y en esa línea ha centrado sus esfuerzos de promoción. Así, el alcalde, Samuel Lago, señala que “parece que os números agora confirman que cada vez hai máis xente fóra de tempada”, una cuestión “moi boa tanto para o sector como para o resto da vila, porque xera riqueza e traballo”, recuerda el regidor.

No solo la desestacionalización es uno de los objetivos principales, sino también aumentar la estancia media en el municipio de estos turistas, y que no se limite a “unha vila de paso”. Una cuestión que se está revirtiendo en los últimos años, según los datos de los que dispone el Concello a través de la Mancomunidade do Salnés. Ello, recalca Lago, redunda también en un beneficio.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Uno de los espacios creados en el Pazo de Quintáns

Las obras de rehabilitación del Pazo de Quintáns está previsto que se inauguren en diciembre
C. Hierro
Una de las primeras centollas descargadas en O Grove

La centolla y las setas se unen este fin de semana en la oferta gastronómica de los restaurantes
C. Hierro
La última edición del Culturgal

Catoira participa en el Culturgal este fin de semana para promocionar la cultura vikinga
Fátima Pérez
El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, junto a Abel Losada

Cuntis se reúne con la Subdelegación para conocer los avances del proyecto de asfaltado integral en la N-640
Fátima Pérez