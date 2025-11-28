El Parador de Cambados apunta a récord con más reservas que nunca en diciembre

Visitantes en el tren turístico, que suele contar con muchos usuarios durante todo el año Mónica Ferreirós

El Parador de Cambados es uno de los pocos establecimientos hoteleros que permanece abierto durante todo el año y es, para el municipio, un buen medidor del éxito de las políticas emprendidas para potenciar la desestacionalización del turismo en la villa del albariño. Así, la Navidad vuelve a ser un revulsivo y este año apunta a récord. De hecho, el Parador acumula ya 145 habitaciones reservadas más que las realizadas en 2024 en todo el mes de diciembre.

Precisamente, hoy se dará por iniciada la campaña navideña con la inauguración del alumbrado festivo, pero el empuje del macromontaje de Vigo también deja su impacto. Y es que la ciudad olívica atrae a numerosos visitantes que también aprovechan la ocasión para conocer otras villas y municipios de la provincia y Cambados resulta una parada obligatoria.

No obstante, la mejoría no solo se puede ver en el mes de diciembre, que atrás queda eso de que es un mes malo para el turismo, sino que en octubre y noviembre el Parador arrojó también datos positivos, con una ocupación del 81,70%, superando las 1.463 habitaciones en el caso del mes de octubre, con cifras muy similares al pasado ejercicio, donde ya se empezó a atisbar la llegada de turistas durante todo el año.

“Máis xente fóra de tempada”

De hecho, este —el de la desestacionalización— es el objetivo principal que persigue el Concello en materia de turismo y en esa línea ha centrado sus esfuerzos de promoción. Así, el alcalde, Samuel Lago, señala que “parece que os números agora confirman que cada vez hai máis xente fóra de tempada”, una cuestión “moi boa tanto para o sector como para o resto da vila, porque xera riqueza e traballo”, recuerda el regidor.

No solo la desestacionalización es uno de los objetivos principales, sino también aumentar la estancia media en el municipio de estos turistas, y que no se limite a “unha vila de paso”. Una cuestión que se está revirtiendo en los últimos años, según los datos de los que dispone el Concello a través de la Mancomunidade do Salnés. Ello, recalca Lago, redunda también en un beneficio.