Martín Códax y Distribuciones Tomás Fernández presentan a la hostelería de la provincia su unión

Una cata en Bodegas Martín Códax Gonzalo Salgado

Bodegas Martín Códax, en colaboración con su distribuidor Tomás Fernández, organizó ayer un nuevo evento gastronómico en el histórico Palacio de la Oliva de Vigo, dirigido a hosteleros y empresarios de la provincia de Pontevedra. La cita nació con el objetivo de presentar oficialmente la unión entre ambas empresas, reforzando la apuesta común por la excelencia, la proximidad al sector y la promoción de la gastronomía gallega de calidad.

El encuentro ofreció a los asistentes una experiencia singular: un despiece artesanal de un atún rojo salvaje. Además, la actividad —en la que se pudo conocer de primera mano el proceso— estuvo acompañada de una degustación de las elaboraciones singulares de varietal albariño de Bodegas Martín Códax, cuidadosamente seleccionadas para realzar las texturas y sabores del atún, y que incluyen, entre otros, vinos parcelarios, de vendimia tardía, con botritis noble o el recientemente nombrado mejor espumoso de Galicia.

Esta propuesta se enmarca en la línea de experiencias gastronómicas y enoturísticas que ofrece habitualmente la bodega, orientadas a acercar la cultura del vino, el territorio y la gastronomía gallega a profesionales del sector.