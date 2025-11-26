Las exportaciones de Rías Baixas crecen un 7,20% y ya suponen más de 66 millones de euros

El túnel del vino celebrado en la Festa do Albariño es una de las acciones promocionales más relevantes Mónica Ferreirós

La Denominación de Orixe Rías Baixas bate récords de facturación cada año en sus exportaciones y la campaña 2024/2025 (del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de este año) no es una excepción. Así, a pesar de “todas las trabas que se empeñan en poner al sector del vino”, el Consello Regulador anunció un crecimiento del 6,28% en volumen y del 7,20% en valor, exportando un total de 8.378.501 litros, que equivalen a 11.171.334 de botellas y 66.740.014 euros.

Unas ventas internacionales que concentran el 31% del total de la última campaña de la Denominación de Orixe, siendo un negocio clave para el sector, que afrontaba este año con grandes incertidumbres por el impacto que podrían suponer los aranceles previstos por Estados Unidos, principal exportador de los vinos de albariño.

Sin embargo, la campaña volvió a acabar con cifras históricas, vendiendo a más de 107 países, aunque más del 91% de las exportaciones se concentran en el mercado americano y de la Unión Europea. Además, el precio medio de salida de bodegas de los vinos de la DO volvió a aumentar con respecto a pasadas campañas, situándose en los 7,97 euros por litro, 0,03 euros más que la anterior.

Principales mercados

Así pues, en cuanto a volumen, Estados Unidos se mantiene de forma destacada como el principal mercado exportador para los vinos albariño con 2.928.149 litros, superando incluso las cifras de la pasada campaña. También creció en ventas el mercado británico, consolidado en la segunda posición, superando holgadamente también el millón de litros. Completan el “top ten” Puerto Rico, Irlanda, México, República Dominicana, Suecia, Países Bajos, Bélgica y Canadá, aunque estos últimos puestos varían ligeramente en cuanto al valor de las exportaciones. Así, ingresa entre las diez primeras posiciones —concretamente, en el noveno puesto— Alemania, relegando a Canadá a la undécima posición.

Gráfico de los principales mercados exportadores del vino de Rías Baixas Cedida

Nuevamente, todos estos países del “top ten” incrementan el valor de sus exportaciones frente al pasado año, a excepción de Irlanda con una bajada del 10,98%. Reseñables son crecimientos como los que arrojan México (32,25%), Bélgica (30,33%), Reino Unido (14,90%) y Países Bajos (14,66%). En cuanto al resto de países que no entran dentro de los diez mercados principales, acumulan unas ventas de 1.644.133 litros.

Zonas geográficas

“La apuesta a nivel promocional del Departamento de Marketing está siendo acertada, así lo corroboran las cifras”, subrayó el presidente del Consello Regulador, Isidoro Serantes, que puso en valor el “trabajo previo de viticultura y de elaboración por parte de los viticultores y las bodegas para elaborar un vino blanco de calidad contrastada, tanto a nivel nacional como internacional”.

En cuanto al área geográfica con mayor peso, vuelve a ser América, con un 55,91% del volumen total y un porcentaje de crecimiento del 6,46%. Le sigue la Unión Europea, con el 35,61% de las ventas y un incremento de 8,36%. Ambas, de forma combinada, concentran el 91,51% del total de vinos vendidos por las bodegas de la Denominación de Orixe Rías Baixas, suponiendo el resto de países apenas un 8,5% del total de las exportaciones de la Denominación de Orixe.

En este sentido, el secretario del Consello Regulador, Ramón Huidobro, reconoció que “nuestros vinos son apreciados internacionalmente, pero hay mercados donde aún no son suficientemente conocidos”. Es por ello, que la DO debe “pensar a lo grande” y fomentar su crecimiento en otras zonas geográficas: “Reposicionar los vinos de Rías Baixas en los mercados, apostando por la calidad, por los vinos de guarda, de colección, de largas crianzas. Porque nuestras variedades autóctonas son joyas enológicas que merecen ser descubiertas y valoradas por los consumidores”.

Cabe señalar que desde el Consello Regulador se realiza un importante trabajo de promoción y proyección de los vinos de Rías Baixas en los mercados internacionales. Así, en la actual campaña se recorrieron más de 64.000 kilómetros para dar a conocer las peculiaridades y características de sus vinos atlánticos. Nueve viajes internacionales a destinos como Estados Unidos, México, República Dominicana, Alemania, Puerto Rico, Dinamarca y Reino Unido. Ocho nacionales a ciudades como Madrid, Ciudad Real, Barcelona y A Coruña. Tanto en acciones promocionales propias como para la participación en ferias y salones de vino reconocidas mundialmente, con el objetivo de seguir ampliando horizontes del príncipe dorado de los vinos.

Así, recientemente la Denominación de Orixe ha celebrado una reunión con sus bodegas para dar cuenta de la acción promocional de este año y establecer la hoja de ruta del siguiente. El Consello Regulador, dentro de su labor de apoyo a la internacionalización de sus vinos, invierte el 17,78% de su presupuesto, en actividades orientadas a fomentar la penetración en los mercados de exportación, desarrollando diferentes planes promocionales en: Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Puerto Rico, México, República Dominicana, Holanda, Bélgica y Suiza.

Más de cien bodegas

Un año que se resume en cifras de récord, donde 107 bodegas exportaron sus vinos al mercado internacional. De estas, 86 ya venden en Estados Unidos y 82 en Reino Unido, los dos países que encabezan el ranking. Cabe mencionar las 35 que están presentes en el mercado puertorriqueño y las 35 en el irlandés, según recalcan desde la DO.

De este modo —y pese al importante aumento en las exportaciones— se produce un ligero descenso en el número de bodegas presentes en los mercados internacionales, ya que en la anterior campaña eran 115 las firmas.