Cambados

Un error en el expediente obliga a reiniciar la licitación de la reforma de Pazo Torrado

A. Louro
25/11/2025 06:15
Estado de la carpintería exterior del inmueble
Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados se vio obligado el pasado viernes a desistir de la licitación de la reforma de Pazo Torrado y la apertura de un nuevo proceso tras tener que subsanar un error en el expediente sobre la clasificación exigida a los licitadores.

Cabe recordar que se trata de un proyecto de 791.976 euros que trata de poner fin al mal estado del inmueble. Entre otras cuestiones, se contempla una renovación de la carpintería y de las tarimas, la mejora de la envolvente térmica, la renovación y aislamiento de la cubierta, la revisión estructural de los elementos de sustento, la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como museo y una renovación completa de la iluminación. En cuanto a las actuaciones en el jardín, se mejorará el sistema de iluminación, se ejecutarán tareas de conservación de los elementos como el hórreo o el palomar y la revitalización dezonas verdes. Además, se renovarán los aseos y se sustituirá el muro de perímetro de cierre en los lugares donde se encuentre más deteriorado.

