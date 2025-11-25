Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El Solidarity Fest de Cambados recaudó 10.000 euros para la investigación contra el cáncer

A. Louro
25/11/2025 20:20
Una de las actuaciones musicales en esta edición
Una de las actuaciones musicales en esta edición
Gonzalo Salgado
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Solidarity Fest recaudó en su segunda edición en Cambados unos 10.000 euros, que se destinarán íntegramente al Área de Oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS). El evento, impulsado por la Fundación Condado de Taboada, consiguió reunir a cerca de un millar de asistentes en los jardines de Pazo Torrado, donde organizaron tres jornadas de música, gastronomía, artesanía y actividades familiares en el pasado mes de octubre.

El cartel musical combinó algunas de las voces más reconocidas de la escena gallega actual con propuestas de distintos géneros. Guadi Galego y Ortiga encabezaron una programación que también incluyó las actuaciones de Duele, Cora, Leirabuxo y la Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra, además de los sets de Rapariga DJ, G. Rich, Señora DJ y DJ Amable.

Uno de los elementos más distintivos del recinto fue la cabina DJ y espacio de showcooking. El festival contó también con actividades previas y posteriores que reforzaron su carácter solidario,entre ellas una andaina celebrada el 30 de agosto y una jornada de pádel solidario el 19 de octubre, ampliando el calendario de iniciativas a favor de la investigación sanitaria.

Desde la organización destacaron que esta segunda edición consolida la identidad del Solidarity Fest como “un espacio de encuentro en el que la cultura se pone al servicio de una causa común”, que pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración del Concello y el patrocinio de numerosas empresas.

“El Solidarity Fest nació con el propósito de unir música, cultura y solidaridad, y en esta segunda edición reafirma su papel como plataforma de apoyo a la investigación científica con impacto social directo”, señalaron desde la Fundación Condado de Taboada, que sigue el legado de Amelia González de la Maza, Condesa de Taboada para impulsar proyectos sociales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los Bomberos en la zona

Sofocan un pequeño incendio en un restaurante de Vilagarcía
Olalla Bouza
El ideal gallego

Meis aprueba licitar por 459.686 euros la gestión de la guardería para los próximos dos años
A. Louro
El ideal gallego

Ribadumia aprueba con críticas de la oposición un presupuesto de 6,7 millones para este año
A. Louro
Empresarios y el Concello presentaron la campaña

Los empresarios de A Illa incentivan con 3.000 euros en vales regalos las compras de Navidad
A. Louro