El Solidarity Fest de Cambados recaudó 10.000 euros para la investigación contra el cáncer

Una de las actuaciones musicales en esta edición Gonzalo Salgado

El Solidarity Fest recaudó en su segunda edición en Cambados unos 10.000 euros, que se destinarán íntegramente al Área de Oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS). El evento, impulsado por la Fundación Condado de Taboada, consiguió reunir a cerca de un millar de asistentes en los jardines de Pazo Torrado, donde organizaron tres jornadas de música, gastronomía, artesanía y actividades familiares en el pasado mes de octubre.

El cartel musical combinó algunas de las voces más reconocidas de la escena gallega actual con propuestas de distintos géneros. Guadi Galego y Ortiga encabezaron una programación que también incluyó las actuaciones de Duele, Cora, Leirabuxo y la Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra, además de los sets de Rapariga DJ, G. Rich, Señora DJ y DJ Amable.

Uno de los elementos más distintivos del recinto fue la cabina DJ y espacio de showcooking. El festival contó también con actividades previas y posteriores que reforzaron su carácter solidario,entre ellas una andaina celebrada el 30 de agosto y una jornada de pádel solidario el 19 de octubre, ampliando el calendario de iniciativas a favor de la investigación sanitaria.

Desde la organización destacaron que esta segunda edición consolida la identidad del Solidarity Fest como “un espacio de encuentro en el que la cultura se pone al servicio de una causa común”, que pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración del Concello y el patrocinio de numerosas empresas.

“El Solidarity Fest nació con el propósito de unir música, cultura y solidaridad, y en esta segunda edición reafirma su papel como plataforma de apoyo a la investigación científica con impacto social directo”, señalaron desde la Fundación Condado de Taboada, que sigue el legado de Amelia González de la Maza, Condesa de Taboada para impulsar proyectos sociales.