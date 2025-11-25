Cambados convoca unas jornadas sobre igualdad, salud emocional y educación sexual, en clave de género

La concejala de Igualdade, Mar Pérez, en una imagen de archivo Cedida

La asociación Cromosomos X, en colaboración con la Concellería de Igualdade, organiza el próximo sábado la actividad ‘Corpos que falan, vidas que contan’, con la que se tratará de “desmontar mandatos de xénero e estereotipos que continúan limitando o benestar e a liberdade das mulleres”.

Así pues, la edila de Igualdade, Mar Pérez, explica que esta jornada —que se desarrollará en la Casa da Calzada, en horario de 10:30 a 20 horas— aspira a crear “un espazo seguro de reflexión e formación arredor das grandes cuestións que atravesan a vida das mulleres”, como puede ser la carga mental, la relación entre maternidad y deseo, la salud emocional, la menstruación o el impacto de las violencias simbólicas que condicional su relación con el cuerpo, entre otras, según indica la concejala nacionalista.

Al mismo tiempo, la propuesta sitúa la educación sexual como herramienta esencial para la construcción de las personalidades, la prevención de las violencias y la creación de vínculos saludables. Por eso, a lo largo de la jornada se ofrecerán espacios específicos para acompañar a familias y personas adultas en la comprensión de la sexualidad en la infancia y adolescencia, así como en el impacto de la pornografía y en los desafíos de la crianza y de las relaciones afectivas en la actualidad.

Así pues, se combinarán espacios de reflexión con herramientas prácticas y propuestas “vivenciais” y la jornada culminará con un obradoiro centrado en el buen trato, pensado “para favorecer a reconexión co corpo e unha experiencia máis libre e consciente da propia sexualidade”. Además, en paralelo a las sesiones formativas, habrá actividades de conciliación durante todo el día para niños, con actividades lúdicas sobre diversidad.

Otros talleres

Desde la Concellería de Igualdade de Cambados, Pérez recuerda que colabora con la asociación sin ánimo de lucro que organiza esta jornada en iniciativas de igualdad, educación sexual y salud menstrual, con diversos talleres y acciones formativas en el municipio: centros de educación, asociaciones de mujeres rurales o entidades culturales, “consolidando, de xeito perenne, unha liña de acción conxunta ao servizo da comunidade”.

“A vergoña como porta a outras violencias”

Desde la asociación explican que la propuesta parte de la idea compartida con el Concello de que “a vergoña e o rexeitamento ao propio corpo poden actuar como porta de entrada a outras formas de violencia”, por lo que consideran clave habilitar espacios donde “se poida falar sen tabús, compartir vivencias e normalizar os procesos naturais dos corpos das mulleres, sen patoloxizalos”. “En Cromosomos X traballamos coa convicción de que as estruturas sociais condicionan a sexualidade, a forma de maternar e mesmo a maneira de menstruar. Crear un espazo de diálogo onde normalizar o que nos pasa e combater estas violencias é crucial”, señala Mariña F. Escariz, fundadora de la entidad.