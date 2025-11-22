Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Somos volverá a llevar a debate que la Xunta construya una residencia de mayores

Redacción
22/11/2025 21:05
Tino Cordal, durante una sesión plenaria
Tino Cordal, durante una sesión plenaria
| Mónica Ferreirós

Somos Cambados presenta una moción para su debate en el próximo Pleno municipal, este jueves 27, a las 20 horas. En el texto, volverán a plantear la exigencia a la Xunta de que construya una residencia de mayores, después del cierre del asilo.

Desde Somos, Tino Cordal denuncia la “situación crítica” que “atravesa o sistema galego de atención ás persoas dependentes” y alerta, además, de que “Galicia padece longas listas de agarda”, “con demoras de até dous anos nas resolucións e insuficiencia crónica de recursos humanos e materiais”. “O sistema galego de atención á dependencia segue empeorando”, valoran.

Por ello, desde Somos hablan de “situación dramática da atención á dependencia no noso país”, a lo que “hai que engadirlle a escasa creación de prazas públicas en residencias e centros de día”. Subrayan que esto es “outra constatación da política privatizadora da Xunta en materia de atención á dependencia e ás persoas maiores, con graves repercusións para a maioría das familias galegas, incapaces de asumir os custos económicos das residencias e dos centros de días privados”.

Por ello, insisten en la construcción de una residencia pública en la localidad.

Te puede interesar

Blanca Manivesa hizo cuatro robos y cinco asistencias en el partido ante las catalanas

El Mariscos Antón Cortegada fue un rodillo ante el Lleida, 87-64
Gonzalo Sánchez
Personal de BATA trabajando en la playa de Raeiros

Cuatro entidades sin ánimo de lucro reciben ayudas para promover la accesibilidad
C. Hierro
Imagen de la fachada del nuevo establecimiento

La oferta comercial aumenta con una tienda de complementos
C. Hierro
Imagen de archivo del encendido de Navidad en Vilagarcía

La cocina y la literatura marcan las actividades navideñas en Vilagarcía
C. Hierro