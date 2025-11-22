Somos volverá a llevar a debate que la Xunta construya una residencia de mayores
Somos Cambados presenta una moción para su debate en el próximo Pleno municipal, este jueves 27, a las 20 horas. En el texto, volverán a plantear la exigencia a la Xunta de que construya una residencia de mayores, después del cierre del asilo.
Desde Somos, Tino Cordal denuncia la “situación crítica” que “atravesa o sistema galego de atención ás persoas dependentes” y alerta, además, de que “Galicia padece longas listas de agarda”, “con demoras de até dous anos nas resolucións e insuficiencia crónica de recursos humanos e materiais”. “O sistema galego de atención á dependencia segue empeorando”, valoran.
Por ello, desde Somos hablan de “situación dramática da atención á dependencia no noso país”, a lo que “hai que engadirlle a escasa creación de prazas públicas en residencias e centros de día”. Subrayan que esto es “outra constatación da política privatizadora da Xunta en materia de atención á dependencia e ás persoas maiores, con graves repercusións para a maioría das familias galegas, incapaces de asumir os custos económicos das residencias e dos centros de días privados”.
Por ello, insisten en la construcción de una residencia pública en la localidad.