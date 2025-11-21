Mi cuenta

Cambados

La Diputación aprueba fondos para adecuar la cubierta de las gradas del campo de Burgáns

Redacción
21/11/2025 20:52
La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra
| cedida

La junta provincial de gobierno de la Diputación de Pontevedra aprobó hoy nuevas ayudas, por valor de 337.000 euros, en favor de los ayuntamientos de Cambados, Redondela y Tui, al amparo del Plan +Provincia. En el caso de la localidad cambadesa, la concesión de esta ayuda se destinará a la obra de mejora de la cubierta de las gradas del campo de fútbol de Burgáns.

Cambados recibirá para este cometido una aportación de 91.000 euros. “Con estes recursos, a vila vai dar solución ao mal estado desta instalación que obrigou a pechar a zona despois de que levase anos corroéndose e lle caesen cascallos de óxido ao público”, explican desde la entidad provincial.

El presidente de la Diputación, Luis López, valoró tras la junta provincial de gobierno que estas ayudas para estos tres municpios permitirán atender “axustes e reinvestimentos de recursos xa concedidos previamente cos que Redondela cubrirá a achega municipal correspondente á humanización da contorna da Praza da Petanca, Tui executará a cuberta curva no campo de fútbol Álvarez Durán e Cambados adecuará a cuberta das gradas do campo de Burgáns”.

El Plan +Provincia sigue destinando así fondos a los diferentes municipios pontevedreses para obras y servicios.

