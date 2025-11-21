Mi cuenta

Distinguen al albariño Condes de Albarei con la Medalla de Oro del Vino Cotidiano

Redacción
21/11/2025 20:44
Destaca como uno de los mejores vinos de 2025-2026
Destaca como uno de los mejores vinos de 2025-2026
cedida

El albariño Condes de Albarei 2024 acaba de ser distinguido con la Medalla de Oro por la prestigiosa Guía del Vino Cotidiano, situándolo dentro del Cuadro de Honor de la guía. Más de 800 referencias son incluidas en esta nueva edición en donde el albariño Condes de Albarei destaca como uno de los mejores vinos de este periodo 2025-2026.

Esta no es la única distinción recibida durante este año por parte del albariño Condes de Albarei, ya que también fue galardonado como Mejor Vino Joven de España en los Premios Baco al erigirse como Mejor Albariño, Mejor Blanco y Gran Baco de Oro Luis Hidalgo.

La Guía del Vino Cotidiano está publicada por OpusWine, editora de la revista especializada MiVino. Un panel de cata profesional es el que realiza una rigurosa selección de los vinos en donde se destaca la relación calidad-precio.

El albariño Condes de Albarei se elabora a partir de las uvas procedentes de las pequeñas parcelas de sus viticultores, situadas dentro del Valle de O Salnés,  

El albariño Condes de Albarei es el buque insignia de su bodega y reconocido como un vino emblemático dentro de la DO Rías Baixas.

