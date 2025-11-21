Mi cuenta

Cambados

Cambados tendrá finalmente Aldea de Nadal, en Torrado, y un elefante en su Cabalgata

Música, cine, animación, bailes, la San Silvestre y las campanadas de mediodía completan la programación

B. Y. O Salnés
21/11/2025 21:47
La presentación de ayer, en la Casa Consistorial
La presentación de hoy, en la Casa Consistorial
| Gonzalo Salgado

Cambados tendrá finalmente este año también su Aldea de Nadal. Después de valorar su cancelación por la falta del taller de carpintería que sostenía buena parte de los recursos humanos necesarios para su creación e instalación, el Concello ha encontrado otra fórmula que permitirá crear este entorno infantil, en una nueva ubicación. Será en la zona del Parque de Torrado y su inauguración coincidirá con la de las atracciones e hinchables de los que se podrá disfrutar estas Navidades. La fecha elegida será el 5 de diciembre.

El concejal de Fiestas, Tino Cordal, presentó hoy el programa navideño, que arrancará el 28 de este mes, con el encendido del alumbrado navideño y con rosca, chocolate y música, a las 20 horas, en la Praza do Concello.

Más actos

Otra de las novedades será ya en una de las últimas citas del programa, la Cabalgata de Reyes, que, además de toda la animación habitual, sumará un elefante simulado que promete ser uno de los grandes reclamos de la edición.

El programa volverá a contar con varias actuaciones musicales, cine, el desfile de Papá Noel por las parroquias, bailes de Navidad y Año Nuevo para los mayores, el concurso de postales de Zona Centro, su sorteo de la campaña navideña, además de otras citas ya igualmente tradicionales. Es el caso de las actividades en Peña, el concierto de la Banda de Castrelo (A Xuventude, día 27 de diciembre, 20 horas), la carrera popular San Silvestre del día 31 y, ese mismo día, las campanadas anticipadas, a mediodía, en la Praza do Concello o en Peña si llueve.

