Cambados avanza en la redacción de los cambios urbanísticos para ampliar el polígono

Vistas del Polígono de Sete Pías Gonzalo Salgado

El polígono de Sete Pías está casi al completo y la intención del Concello de Cambados pasa por poder ampliarlo en 231.000 metros cuadrados junto al Consorcio Zona Franca de Vigo. Un ambicioso proyecto que no será una realidad, pero para el que el gobierno local ya está trabajando. Así, el alcalde, Samuel Lago, señalaba ayer que el departamento de urbanismo avanza actualmente en la redacción de la modificación puntual de las normas para que el suelo ampliable sea de carácter urbanizable y de uso industrial. Un complejo trabajo que aborda el departamento técnico, aunque en algunas cuestiones será necesario realizar algunas contrataciones externas, según explica Lago, ya que el proceso de redacción de prevé largo.

El Concello sigue así lo acordado con la Xunta, tras una reunión mantenida el pasado mes mayo con Industria, en la que los técnicos aconsejaron a la administración local que la fórmula más viable pasaba por estas modificaciones de las normas subsidiarias que rigen el urbanismo en la localidad y que precisan, en cualquier caso, de la aprobación de la Xunta en primer lugar.

Así pues, el objetivo es seguir avanzando con una tramitación que se prevé lenta, con el objetivo de apuntalar una ampliación en 231.000 metros cuadrados, lo que supondría duplicar la superficie actual. Para ello se buscará firmar un convenio de actuación con Zona Franca, que financiaría la actuación, al igual que en otros proyectos similares, como el caso del parque industrial de A Ran, en Cuntis, actualmente en fase de expropiación de terrenos y que se tratará de adjudicar los trabajos de urbanización en breve. En el caso de Sete Pías, dicha ampliación sería hacia la parte norte, en la que muchas de esas parcelas son rústicas y tendrán que recalificarse.

Cabe recordar que se trata de un polígono con muy buenos datos de ocupación y con interés de muchas empresas.