Los capazos artesanos que son tendencia están en Cambados

Taramela, en Cambados Revista Woman

Taramela es una pequeña tienda de regalos ubicada en Cambados que ha llamado la atención de las víctimas de una tendencia que pisó fuerte este pasado verano y así lo ha reflejado la revista Woman Madame Figaro.

Según esta publicación los capazos de mimbre "más bonitos y originales" se encuentran en la tierra del Albariño, y aunque esta moda parecía reservada para las francesas, tal y como explica la revista, han terminado por convertirse en un básico también en España.

Woman describe este pequeño establecimiento arousano como todo un emblema en Cambados, ya que lleva abierta desde 1975. Aunque la época no acompaña ahora para comprar estos capazos de mimbre hechos a mano, Taramela también ofrece objetos de decoración, cestas y sombreros, todo productos artesanos, uno de los motivos que hacen aún más especial este espacio.