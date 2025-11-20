Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Colapsa el tejado de una vivienda en Vilariño tras un incendio

A. Louro
20/11/2025 13:25
El tejado colapsó ante el avance de las llamas
El tejado colapsó ante el avance de las llamas
Gonzalo Salgado

Un incendio provocó esta mañana importantes daños en una vivienda de Cacabelos, en la parroquia cambadesa de Vilariño. El fuego, declarado en el desván, afectó a esta primera planta del inmueble y a la estructura de madera del tejado, que acabó colapsando a causa de las llamas.

El suceso se registró pasadas las 9:45 horas y obligó a desplazar hasta el punto a efectivos de Bomberos de Ribadumia, Policía Local y Guardia Civil y las labores de extinción se concluyeron alrededor de las once de la mañana.

Por el momento se investigan las causas del incendio, declarado en el desván, donde había amontonados muebles y otros enseres, que favorecieron a la rápida propagación de las llamas.

Afortunadamente, los ocupantes pudieron salir por su propio pie del inmueble y no precisaron recibir asistencia médica, aunque los daños materiales son cuantiosos.

Te puede interesar

ANPA de Rubiáns

Esperanza en la ANPA de Rubiáns tras la reunión con Mobilidade
Olalla Bouza
Parte del alijo de cocaína quedó esparcido por una carretera en A Devesa tras volcar el remolque en el que eran transportados los fardos durante una persecución policial

La jueza deja en libertad a los dos últimos detenidos en relación con el alijo de 3.650 kilos de cocaína decomisado en septiembre en A Pobra
Chechu López
Pesca de lamprea en el río ulla, en Pontecesures

Medio Ambiente abre el plazo para solicitar el permiso de pesca de lamprea esta temporada
Fátima Pérez
El párroco Alfonso Mera, la concejala Ana Barreiro, la alcaldesa María Sampedro, Tania Fuegho, de Mimarte, y Manuel Mirás, de Cáritas Ribeira, presentaron el cartel de la gala

Cáritas Ribeira programó para el 13 de diciembre su Gala de Nadal de carácter solidario y que volverá a contar con la música y el humor de Mimarte
Chechu López