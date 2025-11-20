Colapsa el tejado de una vivienda en Vilariño tras un incendio

El tejado colapsó ante el avance de las llamas Gonzalo Salgado

Un incendio provocó esta mañana importantes daños en una vivienda de Cacabelos, en la parroquia cambadesa de Vilariño. El fuego, declarado en el desván, afectó a esta primera planta del inmueble y a la estructura de madera del tejado, que acabó colapsando a causa de las llamas.

El suceso se registró pasadas las 9:45 horas y obligó a desplazar hasta el punto a efectivos de Bomberos de Ribadumia, Policía Local y Guardia Civil y las labores de extinción se concluyeron alrededor de las once de la mañana.

Por el momento se investigan las causas del incendio, declarado en el desván, donde había amontonados muebles y otros enseres, que favorecieron a la rápida propagación de las llamas.

Afortunadamente, los ocupantes pudieron salir por su propio pie del inmueble y no precisaron recibir asistencia médica, aunque los daños materiales son cuantiosos.