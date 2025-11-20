Cambados refuerza el firme de la EP-9004, en Tragove, y ultima su plan de asfaltados

El edil de Obras, José Ramón Abal, visitó la actuación Cedida

El edil de Obras e Servizos del Concello de Cambados, José Ramón Abal, visitó ayer el tramo final de las actuaciones de asfaltado de la carretera EP-9004, que une Aldea de Tragove con Corvillón y cuyos trabajos de pavimentan han ya concluido ya, quedando ahora pendiente las labores de pintado y la delimitación de una senda peatonal en la calzada, que hará está vía más accesible y segura, tanto para peatones como para los vehículos.

El concejal independiente subrayó que se está dando final así a los diferentes planes de asfaltado previstos para esta anualidad, y que “xa se está traballando de cara ao 2026”. El objetivo, recalcó Abal, pasa por “dar cumplimento ás demandas veciñais” e invertir en la rede viaria para conseguir “infraestruturas más seguras e de calidade”.

En este caso, se trata de una vía de alta densidad de tráfico, tanto por parte de usuarios y vecinos de la zona, como de maquinaria pesada y vehículos de grandes prestaciones, por la presencia de empresas y depuradoras en la zona, por lo que se hizo necesaria acometer esta mejora del firme, que presentaba un mal estado de conservación. La actuación, que supuso un gasto de 100.000 euros, estuvo financiada al amparo del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.