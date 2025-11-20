Cambados mantiene vivo el recuerdo de una artista a la que la Historia quiso olvidar

La ofrenda floral se llevó a cabo en Santa Mariña Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados y el Foro Galicia e Valle-Inclán rindieron ayer un homenaje en honor a Josefina Blanco, con motivo del 68 aniversario de su fallecimiento. Al acto, que incluyó también una ofrenda floral en la tumba donde descansan los restos de su hijo, Joaquín María, participó el edil de Cultura, Liso González o el presidente del Foro y nieto del dramaturgo, Joaquín del Valle-Inclán Alsina.

Fue una mujer pionera, siendo incluso la primera en divorciarse en España nada más aprobarse la ley en el año 1932 y contando como abogada con Clara Campoamor. Además, fue una actriz que ocupó un lugar destacado en la escena teatral española de finales del XIX y comienzos del XX, una niña prodigio de los escenarios teatrales, visitando al año hasta 24 capitales de provincia. Y es que el nombre de Josefina Blanco —como la de otras muchas mujeres en la Historia— ha quedado difuminado por el éxito del que fue su marido, Ramón María del Valle-Inclán,.

Josefina Blanco no nació en Cambados, pero yace en Santa Mariña, pues vivió durante años en la localidad con su familia. Su tumba está justo a la entrada del camposanto a mano izquierda, lejos de la de su hijo Joaquín, que falleció con solo cuatro meses de vida.