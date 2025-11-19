Jornada de récord para la volandeira en Cambados con la subasta de más de siete toneladas

El patrón mayor, Alejandro Pérez, durante la visita a la lonja del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Gonzalo Salgado

La rula cambadesa cerró ayer una jornada de récord, con la subasta de 7.300 kilos de volandeira, una cifra que el patrón mayor, Alejandro Pérez, asegura no haberse dado en la lonja en los anteriores años. Una circunstancia que apuntala el éxito de una campaña positiva tanto en cantidad como en calidad, lo que favorece que acompañen también los buenos precios.

En este sentido, Pérez recalcó que, aunque han bajado ligeramente los precios máximos alcanzados la semana pasada, se conserva una media por kilo “moi boa”, que no baja de los cinco euros en cada jornada, lo que ha animado también a que embarcaciones de Rianxo vendan el bivalvo en la rula cambadesa.

Lo cierto es que el producto está “entrando moi ben no mercado”, celebró el patrón mayor, también por un interés creciente entre las conserveras, animados por la buena calidad y mucha carne con la que cuentan las volandeiras en una presente campaña que espera estirar su buen momento a las próximas semanas, hasta que se inicie la extracción de vieira, en caso de la toxina permita faenar a las embarcaciones.