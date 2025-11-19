Absuelven a Laureano Oubiña de narcotráfico en Asturias por falta de pruebas

El cambadés, junto a su abogado, a su llegada a la Audiencia Provincial de Oviedo EFE / JUAN GONZÁLEZ

La Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto a Laureano Oubiña de un delito contra la salud pública del que estaba acusado en un juicio contra una veintena de personas acusadas por tráfico de cocaína en Asturias. La Fiscalía solicitaba para el cambadés una pena de tres años de prisión, al considerar que fue el suministrador de los más de cuatro kilos de cocaína intervenidos en un vehículo que viajó desde el Principado hasta Cambados, el pasado 8 de noviembre de 2017.

El tribunal llega incluso a concluir que Oubiña tuvo dos encuentros con uno de los acusados, que habría actuado como intermediario de la organización y terceros para la consecución de la cocaína, así como que mantuvieron contactos por teléfono, pero que eso “no es razón suficiente para deducir la participación en el delito imputado”, por lo que falla la absolución del acusado.

En su declaración, Oubiña negó su participación en esta red de narcotráfico asturiana, aunque reconoció conocer la identidad de la persona con la que mantuvo contactos hasta en tres ocasiones, aunque en ningún caso relacionado con el tráfico de drogas y que se había desplazado a Galicia para pedirle ayuda para un familiar que estaba en la cárcel.

Condenados 19 de los 21

El fallo, no obstante, condena a diecinueve de los veintiún acusados, a penas individuales de entre año y medio y cuatro años y medio de prisión por un delito contra la salud pública con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, debido a que los hechos juzgados se remontan a 2017.

Dos de los acusados han sido condenados también por un delito de blanqueo de capitales, del que se absuelve a otro de los procesados.La Fiscalía pedía inicialmente penas que oscilaban entre los tres años y medio y los dieciséis años de cárcel, aunque tras la vista oral rebajó su petición a las finalmente impuestas por el tribunal.

Cabe reconocer, de hecho, que dieciocho de las veintiún personas acusadas reconocieron su participación durante la vista oral, aceptando penas individuales de dos a cuatro años y nueve meses de cárcel, que posibilitó la rebajada de las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal.

En la operación se interceptó cocaína por valor de casi 200.000 euros, resina de cannabis, heroína, dinero en efectivo y armas en perfecto estado y funcionamiento, además de anotaciones contables que reflejan grandes movimientos de adquisición de drogas para su posterior distribución.

El 8 de noviembre de 2017, fue interceptado en la Autovía del Cantábrico, un vehículo de la organización en el que se encontraron, bajo el tapizado, cuatro paquetes plastificados de un peso de 4,1 kilos con cocaína, valorada en alrededor de unos 165.000 euros. Además, en otros registros practicados se aprehendió cocaína por valor superior a 27.000 euros.