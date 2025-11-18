Los promotores se lanzan a revivir edificios inacabados en Cambados

Uno de los edificios inacabados que está a la venta, en Ribeira de Fefiñáns Mónica Ferreirós

Los esqueletos de hormigón no son un buen negocio ni económico ni paisajístico, pero su rastro se extiende por buena parte de los municipios de Arousa, en la mayoría de casos como una huella imborrable de los efectos devastadores que supuso la burbuja inmobiliaria del 2008 y su impacto en el sector de la construcción. En el caso de Cambados, los promotores ya se han fijado en el potencial que puede suponer la rehabilitación de estos esqueletos y la promoción de vivienda nueva, de la que hay —y mucha— demanda en la villa.

De hecho, parece que ya hay acuerdo para la compra y reactivación de un edificio de A Cabana, en el entorno de la gasolinera Cepsa de la Avenida de Vilagarcía, en Corvillón. También hay otras construcciones similares —aunque de mayor proporción— a la venta, como un edificio en Ribeira de Fefiñáns, a primera línea y que rompe, de alguna manera, la panorámica litoral del paseo marítimo por su situación —inacabado y tapiado—, pero con un enorme potencial, tanto por su privilegiada ubicación como por su superficie, que llega a abarcar los 846 metros cuadrados y puede acoger numerosas viviendas.

En este sentido, el alcalde, Samuel Lago, señala que varias empresas —al menos tres— han llegado a contactar con el Concello para preguntar por la situación de estos inmuebles o la vigencia de las licencias, entre otras cuestiones, por lo que advierte un interés importante en las promotoras de invertir en Cambados de cara al futuro. En la misma línea, desde el gobierno lo ven como algo prioritario y Lago recalca que “a nosa postura pasa por facilitar que estos edificios que están empezados se rematen”, ya que ello supondría un doble beneficio: tanto para poner vivienda nueva en disposición del vecindario (y de la que existe cierto déficit), como “para eliminar o feísmo que supón este edificio en Ribeira de Fefiñáns, por exemplo”.

En cualquier caso, recalca que se trata de un “tema privado”, por lo que tiene que llegar a producirse un acuerdo entre comprador y vendedor que, por el momento, parece no haberse dado. De llegar a buen puerto, sin embargo, “por parte do Concello non só non haberá trabas, senón que daremos todas as facilidades para que se constrúa nova vivenda”, subraya.

Solares disponibles

Así, aunque el objetivo primordial es dar una segunda viva a estos esqueletos de hormigón y edificios inacabados, Lago recuerda que también existen todavía solares disponibles en la zona de O Pombal, De hecho, reconoce que “hai algún promotor que tamén se está interesando”, por lo que se espera que pueda reactivarse por completo la construcción de vivienda en el municipio.

Un objetivo que lleva ya persiguiendo un tiempo. Hace, aproximadamente, un año, explica, se citaron entrevistas con la asociación de promotores “para animalos a coñecer Cambados e a invertir”, pero “botounos para atrás o encarecemento do prezo da construcción”, tanto en lo relativo al material como en la mano de obra. Asimismo, según le trasladaron al regidor, el sector tampoco veía en aquel momento rentable construir en la villa del albariño, al entender que el precio al que se estaban vendiendo los nuevos apartamentos y viviendas no compensaba. Una situación que se ha ido revirtiendo, por lo que ya comienza a producirse un aumento de interés dentro del sector de la construcción en apostar también por Cambados.

Impulso de la Xunta

Cabe recordar que la reactivación de estos esqueletos supone, si cabe, mayor facilidad para las promotoras gracias al paquete de medidas emprendidas por la Xunta mediante la flexibilización de permisos (permitiendo la rehabilitación sin una nueva licencia bajo ciertas condiciones, como la protección de de viviendas) y un régimen especial que permite solicitar licencias para la reactivación de estos esqueletos hasta 2028, entre otras medidas puestas en marcha por el gobierno gallego.