La ampliación de la lonja de Tragove estará lista para la campaña de Navidad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comprobó el avance de las obras de renovación y ampliación de la rula Gonzalo Salgado

La lonja de Tragove afronta ya la recta final de las obras de remodelación y ampliación de las instalaciones, que acomete Portos de Galicia con una inversión de 1,37 millones de euros y que, si todo va según lo previsto, terminarán el 15 de diciembre, para poder ser inauguradas en plena campaña de Navidad.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó las instalaciones, donde destacó la inversión acometida por el gobierno gallego para la potenciación del sector marítimo-pesquero. “A xente do mar, que está a recoller o mellor produto do mundo, necesita as mellores instalacións para que este se poida conservar, comerciar e poñer en valor do mellor xeito posible e iso é o que estamos facendo aquí en Cambados”, apuntó Rueda.

Precisamente, explicó el presidente, Cambados “é unha das vilas mariñeiras e motores económicos por excelencia do sector do mar”, en cuya lonja se descargan más de 600.000 kilos de pescado, con un valor de venta de 6,3 millones de euros. Así, el objetivo es el de facilitar el crecimiento de la rula cambadesa, ya de cara a la próxima campaña de Navidad, una de las de más facturación y demanda para el Pósito. “Nestas instalacións hai moita economía, moitas persoas que viven do e para o mar e o noso deber é axudalas”, recalcó Rueda.

Mejoras en el proyecto

En cuanto al proyecto, las obras permitieron renovar la sala de subastas, con dos circuitos diferenciados, uno para el pescado y otro para los bivalvos, que ya fue estrenado este mismo mes de noviembre durante el inicio de la campaña de volandeira, crucial para la Cofradía de Cambados, al concentrar la villa el 75% del total de ventas de esta especie en toda la Comunidad.

Asimismo, se habilitaron nuevos espacios de almacén, oficinas, vestuarios y aseos, así como se instaló una nueva cubierta y se construyó un nuevo soportal o cubierta para la carga y descarga de furgones —especialmente en jornadas de lluvia—, así como un área de unos 300 metros cuadrados para el tratamiento, limpieza y preparación del pescado.

El director de Portos de Galicia, Juan Sanmartín Ferreiro, explicó que se están cumpliendo con los plazos dados, pese a las complicaciones que surgieron con la presencia de amianto en la cubierta, lo que obligó a trasladar de forma temporal las subastas a la nave de eviscerado de vieiras. Sin embargo, se consiguió regresar para la campaña de la volandeira, como se había acordado con la Cofradía. Así pues, aunque todavía faltan varios acabados por acometer —especialmente en uno de los extremos de la sala de la subastas, donde todavía se está obrando y se separa con una lona con el resto del espacio— la idea es que se cumpla el objetivo de acabar las obras a mediados del próximo mes de diciembre.

Importante inversión

El patrón mayor de la Cofradía de Cambados, Alejandro Pérez, agradeció la visita del presidente autonómico y la importante inversión acometida este año, no solo con la millonaria ampliación de la lonja, sino también con diferentes ayudas para adquisición de un camión, un tractor para las mariscadoras o unos motores nuevos, así como el asfaltado acometido en los accesos y entorno de la zona portuaria de Tragove.

También participó en la visita el alcalde cambadés, Samuel Lago, que reconoció también la importante inversión, con el objetivo de que la “lonxa sea punteira”, dando así respuesta a las necesidades que presentaban las instalaciones, tanto en lo relativo al cambio de cubierta y renovación de la maquinaria como la demanda de ampliación para ganar en capacidad. “É un salto cualitativo importante e unha mellora nas condicións de traballo da xente que aquí desenvolve as súas tarefas”, celebró Lago, así como “unha mellora da xestión de toda a mercadoría que chega ata a lonxa, tanto peixes como mariscos”.

“Animar á xente do mar a que sigan traballando nesta liña, poñendo en valor ó noso producto”, señaló el regidor, en consonancia con las palabras del presidente, que apeló a la marca “Galicia Calidade” y al sector como uno de los motores de la economía gallega, que potencia con otras actuaciones como la puesta en marcha de la plataforma Lonxas galegas 4.0., de la que forma parte la rula cambadesa.