Cambados pone el foco en la prevención del suicidio con una jornada en la Casa da Calzada

Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados Gonzalo Salgado

La Concellería de Servizos Sociais de Cambados, que dirige la socialista Regina Núñez, organiza este domingo, 23 de noviembre, una jornada dedicada a la prevención del suicidio: “mitos, sinais de alerta e vías de axuda”, que contará con un formato diferente, en el que se combinarán charlas-coloquio con micropiezas teatrales.

La jornada, que estará organizada por la asociación ‘Stop Suicidio Galicia’, contará con la intervención de una neuropsicóloga y de un experto en el abordaje de las conductas suicidas, junto con un elenco de actores y actrices lucenses, para recrear acciones cotidianas y aprender cómo actuar.

Desde el Área de Servizos Sociais ponen así en marcha esta acción —financiada a través del Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra— “atendendo ao chamamento e o auxilio da necesidade de impulsar accións de prevención como esta”. En este sentido, Núñez recalca que cada año, prácticamente, fallece una persona por suicidio en Galicia y otras 18 lo intentan.

Así pues, con el foco puesto en al prevención, la actividad se desarrollará en la Sala Pitusa Vidal Cabanillas, de la Casa da Calzada (antiguo Exposalnés), el domingo 23, a partir de las 11:30 horas de la mañana. La asistencia es completamente gratuita y desde el Concello animan a la participación y explican que será una actividad apta para todas las edades.

Asimismo, indican que las personas que lo necesiten pueden solicitar información y recursos relativos a la prevención del suicidio, las 24 horas del día, a través del número de teléfono 624 600 752, la página web stopsuicidiogalicia.org o el correo electrónico asociacion@stopsuicidiogalicia.org, de la entidad que organizará la jornada en Cambados. Cabe recordar que en febrero se proyectó también el documental ‘El Estigma del Silencio’, dar visibilidad y voz a este problema social.