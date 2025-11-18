Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados ensalzará a Josefina Blanco en conmemoración por el 68 aniversario de su muerte

A. Louro
18/11/2025 21:07
Josefina Blanco, en una imagen antigua
Josefina Blanco, en una imagen antigua
Archivo de la familia

El Concello de Cambados y el Foro Galia e Valle-Inclán, que preside su nieto, Joaquín del Valle-Inclán Alsina, rendirán mañana homenaje a Josefina Blanco en el Cementerio de Santa Mariña, a las 11:30 horas, por el 68 aniversario de su muerte. Blanco fue una actriz que ocupó un lugar destacado en la escena teatral española de finales del XIX y comienzos del XX, una niña prodigio de los escenarios teatrales, visitaba al año hasta 24 capitales de provincia y realizaba entre tres y cuatro funciones diarias. Y es que el nombre de Josefina Blanco —como la de otras muchas mujeres en la Historia— ha quedado difuminado por el éxito del que fue su marido, Ramón María del Valle-Inclán.

Una mujer avanzada y pionera. De hecho, fue la primera mujer en divorciarse en España nada más aprobarse la ley en el año 1932 y contando como abogada a Clara Campoamor. Blanco volvería a esa vida teatral tras su divorcio, pero su regreso se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil Española, en 1936.

Una figura que ha quedado ligada al de su ilustre exmarido, quedando, al igual que otras mujeres en la Historia, desplazadas o ensombrecidas por las de un hombre, pese a contar con una carrera más que contrastada.

Te puede interesar

Una actividad infantil en la edición anterior de la Aldea

La Aldea do Nadal será este año en Clara Campoamor: Así serán los horarios y requisitos
Olalla Bouza
Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados

Cambados pone el foco en la prevención del suicidio con una jornada en la Casa da Calzada
A. Louro
Una de las reuniones mantenidas hoy

La DO Rías Baixas se fija en el mercado escandinavo en busca de aumentar las exportaciones
A. Louro
Giráldez es un jugador muy importante en el centro del campo del Céltiga

El Céltiga visita el domingo al Alondras en el exilio de Moaña y en horario matinal
Gonzalo Sánchez