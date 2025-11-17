Padrón sucederá a Cambados como Pueblo Mágico de Galicia en 2026

Cambados fue nombrado Pueblo Mágico de España en 2024 Gonzalo Salgado

Padrón sucederá a Cambados como Pueblo Mágico de Galicia en el próximo año 2026. La villa del albariño, que volvía a estar entre los finalistas para conservar este reconocimiento, se alzó en 2024 con máxima condecoración nacional, la de Pueblo Mágico de España, otorgada por la asociación homónima, que este año otorgó dicho galardón al municipio de Brihuega (Guadalajara).

La votación, celebrada entre el 3 y el 10 de noviembre, registró más de 145.000 participaciones a nivel estatal, según confirmó la entidad. En el caso de Galicia se emitieron alrededor de 13.000 votos, de los cuales Padrón obtuvo cerca de 6.300 apoyos, convirtiéndose en el primer concello de la provincia de A Coruña en alzarse con el reconocimiento.

Además de Padrón y de Cambados, aspiraban también al título los municipios de O Vicedo (Lugo), Portomarín (Lugo), Ribadavia (Ourense), A Pobra de Trives (Ourense), Larouco (Ourense)y Combarro (Pontevedra).

El distintivo reconoce a las localidades españolas que destacan por la protección y difusión de su patrimonio cultural y natural, promoción de la identidad local y su compromiso con el desarrollo sostenible. La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).