Mar avanza en la regeneración de O Bohído con 130.000 almejas babosa y japonesa

La directora xeral de Desesenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, participó en la acción Mónica Ferreirós

La Consellería do Mar sembró durante la jornada de hoy 130.000 unidades de almeja babosa y japonesa en el banco marisquero de O Bohído, a caballo entre los concellos de Cambados, A Illa y Vilanova. La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, participó en la repoblación del bivalvo, realizada en una superficie de 500 metros cuadrados y que se suma a otras llevadas a cabo en la zona en los últimos tres años.

Concretamente, Mar explicó que desde 2022 se sembraron en este banco 337 kilos de almeja (1.088.534 unidades), correspondiendo la mayor parte a babosa (316,65 kilos y 1.061.334 unidades) con una talla media de 27,8 milímetros, correspondiendo a una superficie total en el periodo indicado a 2.934 metros cuadrados y una inversión de 6.620.637 euros, en estos años.

La responsable autonómica señaló que el objetivo es el de recuperar la actividad de este banco y preservar el equilibrio ecosistémico del natural. Así, subrayó que la Xunta “reforza o compromiso coa protección do medio mariño e a economía azul”, que continuará durante el ejercicio de 2026.

Hasta once acciones

En el caso de O Bohído, se trata ya de la onceava sementera para paliar la situación generada, ante la merma de producción en los últimos años por consecuencia de las altas lluvias y del alta temperatura y baja salinidad del agua provocadas por situaciones meteorológicas excepcionales, según defendió la Xunta. La repoblación, añadió, ayuda al mantenimiento de la actividad marisquera y facilita el mantenimiento de la biodiversidad.