Cambados reparte los 80.000 euros de ayudas al deporte entre 16 clubes y tres atletas de élite

Fachada del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

La Concejalía de Deportes, que dirige Noelia Gómez, ha repartido los 80.000 euros consignados este año para ayudar al deporte entre 16 asociaciones y un judoca y dos piragüistas, en la modalidad de deportistas de élite. La resolución se publicó en los canales oficiales y señala que se ha desestimado la solicitud presentada por la Asociación Culturas y Deportiva Vela Tradicional Cambados al ser una actividad ya subvencionada en otra convocatoria.

En cuanto al reparto de los fondos, se produjo de la siguiente manera: el Club Juventud Cambados se le han concedido 15.583 euros; al Club Voleibol XAV, 15.161; al Xuven de Baloncesto, 9.836; al Club Atletismo Cambados, 7.084; al Club de Piragüismo, 6.162; al Gran Jeté de gimnasia rítmica, 5.000; al Club Innae, 3.705; al Club de Tenis, 3.500; al Cambados Tenis de Mesa, 3.423; al Sete Pías Pádel, 2.207; al Clube Mariño Salnés, 1.836; al CF Beiramar, 1.618; al Veteranos Cambados, 927; al Veteranos Castrelo, 750; al Veteranos Albariño, 902 y al Vateranos Vilariño se le conceden otros 800 euros.

En la modalidad para deportistas de élite, dotada con hasta 1.500 euros, se han concedido 741,54 euros para Alejandro Leiro, Campeón de España Infantil de lucha sambo, y 500 y 258,46 euros para los piragüistas Pablo Contiñas y Sofía Parada, respectivamente.

Comisiones de fiestas

Asimismo, la Concejalía de Festas publicó también la concesión de 12.000 euros para ayudas a comisiones de fiestas: Festa do Labrego de Vilariño (1.033 euros), Romaría da Divina Pastora (1.145), Señora das Angustias (977), San Roque e Os Dolores de Corvillón (781), Festa de San Roque (949), Santa Mariña (753), Festa do Carme de Vilariño (613), Aires Novos de Castrelo (977), Valvanera (1.145), Festas Patronais de Corvillón (781), Don Bosque y María Auxiliadora (500), Festas Patronais Vilariño (781), San Antón de A Modia (781) y Festas Patronais (781 euros).