Augas acusa a Cambados de ser responsable de parte de los retrasos de las obras de saneamiento

Las obras, que ya han abandonado la Avenida de Galicia, se centran ahora en Castrelo Mónica Ferreirós

La ejecución de las obras para dotar al casco urbano de Cambados de redes separativas de saneamiento y pluviales —con la instalación de unos tres kilómetros de nuevas tuberías y la reconversión de tramos existentes— ha vuelto a abrir una polémica entre el Concello y la Xunta, después de que el alcalde denunciara los atrasos y problemas en las conexiones y acabados de la obra, ejecutada por Augas de Galicia a través de la empresa Petrolam, por importe de 1,7 millones de euros.

Cambados detecta problemas en las conexiones y acabados de las interminables obras de saneamiento Más información

Empezaron en diciembre de 2023 y tenían un plazo de ejecución de 15 meses, que se cumplirían en el primer trimestre de 2025, aunque las sucesivas prórrogas apuntan ya a que, como muy pronto, no estarán listas hasta enero de 2026. Unos retrasos acumulados que provocaron unas críticas por parte del alcalde, Samuel Lago, que Augas de Galicia rechaza.

El departamento autonómico indica que parte de esos retrasos se deben a “actuaciones que el propio Ayuntamiento aprovecha para acometer, como la de Avenida de Galicia”, donde se actuó en ambos márgenes. Ahora, añaden desde Augas de Galicia, “buscan responsabilizar a terceros, convirtiendo la gestión en guerras políticas”.

Competencia municipal

En cualquier caso, reivindican que el saneamiento es un servicio de competencia exclusiva municipal, y que el gobierno gallego está prestando un “apoyo millonario” para atajar —o reducir en la medida de lo posible— los “frecuentes” vertidos al medio. “Que el Ayuntamiento no cumpla con su competencia y sean todos los gallegos los que inviertan en Cambados se convierte en obligaciones que causan retrasos”, señalan desde la Xunta, que reiteran que cuestiones como las conexiones a la red general (cuyos acabados han provocado duras críticas en el Concello) debería haberlas acometido la administración local, “que es quien conoce de primera mano sus condicionantes”. “Lamentablemente, existen precedentes como la impulsión a Tragove, años parada por el cuatripartito de Cambados”, concluye Augas.

Asimismo, también censura las críticas por unos acabados de pavimentos que, afea, “el Ayuntamiento pidió cambiar, que inicialmente encargó a la empresa, como el cambio del bordillo, y ahora, al dejar sin pagar, lo asume la propia obra”.