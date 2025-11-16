Cambados detecta problemas en las conexiones y acabados de las interminables obras de saneamiento

La Avenida de Galicia sufrió durante varios meses el lento avance de las obras Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados expresó el pasado viernes a Augas de Galicia su “malestar” ante las interminables obras para sanear el carco urbano que ejecuta Augas de Galicia en el municipio, adjudicadas Petrolam por importe de 1,7 millones de euros y que, aunque en el plazo inicial deberían acabar en diciembre del pasado año se extenderán, como mínimo, hasta enero de 2026, según informó la Xunta.

Sin embargo, el alcalde, Samuel Lago —que se reunió con el departamento autonómico— no solo expresó su descontento por el ritmo de las actuaciones, sino que denunció problemas detectados en las conexiones con la red existente, así como “diversas deficiencias nos remates e nos pavimentados” que están generando molestias que “deben ser correxidas con urxencia”.

Acelerar los trabajos

Por ello, el regidor reclamó medidas para acelerar los trabajos pero “garantindo a súa correcta execución”. Asimismo, desde Augas de Galicia, según indicó Lago, manifestaron el compromiso de “esixirlle á empresa constructora a corrección de todas as deficiencias detectadas antes de recepcionar a obra”.

En este sentido, el socialista puso también sobre la mesa las “múltiples queixas veciñais” recibidas en relación al tramo ejecutado en la Avenida de Galicia, recordando que el margen derecho, en sentido Castrelo, realizado por el propio Concello, se completó en un tiempo sensiblemente menor y con un resultado “máis axeitado”, generando también problemas por los retrasos en la activación, incluso, de los semáforos.