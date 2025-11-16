Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados detecta problemas en las conexiones y acabados de las interminables obras de saneamiento

Reclama a Augas de Galicia la “corrección de todas as deficiencias observadas” de una actuación que se extenderá a enero de 2026

A. Louro
16/11/2025 01:50
La Avenida de Galicia sufrió durante varios meses el lento avance de las obras
La Avenida de Galicia sufrió durante varios meses el lento avance de las obras
Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados expresó el pasado viernes a Augas de Galicia su “malestar” ante las interminables obras para sanear el carco urbano que ejecuta Augas de Galicia en el municipio, adjudicadas Petrolam por importe de 1,7 millones de euros y que, aunque en el plazo inicial deberían acabar en diciembre del pasado año se extenderán, como mínimo, hasta enero de 2026, según informó la Xunta.

Sin embargo, el alcalde, Samuel Lago —que se reunió con el departamento autonómico— no solo expresó su descontento por el ritmo de las actuaciones, sino que denunció problemas detectados en las conexiones con la red existente, así como “diversas deficiencias nos remates e nos pavimentados” que están generando molestias que “deben ser correxidas con urxencia”.

Acelerar los trabajos

Por ello, el regidor reclamó medidas para acelerar los trabajos pero “garantindo a súa correcta execución”. Asimismo, desde Augas de Galicia, según indicó Lago, manifestaron el compromiso de “esixirlle á empresa constructora a corrección de todas as deficiencias detectadas antes de recepcionar a obra”.

En este sentido, el socialista puso también sobre la mesa las “múltiples queixas veciñais” recibidas en relación al tramo ejecutado en la Avenida de Galicia, recordando que el margen derecho, en sentido Castrelo, realizado por el propio Concello, se completó en un tiempo sensiblemente menor y con un resultado “máis axeitado”, generando también problemas por los retrasos en la activación, incluso, de los semáforos.

Te puede interesar

A conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, foi a encargada de inaugurar o foro

O agro desde os ollos dos que o viven: calidade e oportunidades
Fran Moar
Marta Sanmartín durante un partido en el pabellón Sara Gómez

El Mariscos Antón Cortegada se reencuentra con el dulce sabor de la victoria en Avilés
Gonzalo Sánchez
El diputado provincial, Javier Tourís, junto a una de las ganadoras

El colectivo Ponte a Conducir entrega los premios de su X Concurso sobre Educación Vial
Fátima Pérez
Gloria Cespón, Ainhoa García y Uxue Zabala integran el trío de flauta Euphonia

El trío de flautas Euphonia ofrecerá mañana en el auditorio de Rianxo un concierto dentro del VIII Ciclo de Novos Intérpretes
Chechu López