Cambados convoca una concentración bajo el lema 'Coidano de nós' para el 25-N

La concejala de Igualdade, Mar Pérez, con el cartel oficial Cedida

La Concellaría da Muller e Igualdade de Cambados, dirigida por la nacionalista Mar Pérez, convocó para el próximo martes 25 de noviembre una concentración en la Praza do Concello, a partir de las ocho de la tarde, para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Cabe señalar que la administración local distribuyó también carteles de la convocatoria por distintos establecimientos e instalaciones municipales. Se trata de una obra diseñada por el pintos Leandro Lamas, según explicó el Área de Igualdade, y que hace referencia a la lucha contra la violencia vicaria, valiéndose también de un texto de Rosalía de Castro sobre la “independencia e liberdade” de las mujeres.

Documental ‘Vivas’

Cabe recordar que en el marco de las actividades por el 25-N, el Auditorio da Xuventude, a partir de las 18 horas, acogerá el próximo domingo 23 —y de la mano de la asociación ‘Esmar, non á violencia de xénero’— el estreno del documental ‘Vivas’, de Rubén Riós, que cuenta con la participación y testimonio de seis mujeres que sufrieron malos tratos y que verá la luz tras cuatro intensos años de trabajo, en lo que se prevé un emotivo acto.