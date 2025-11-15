La volandeira deja en Cambados casi 100.000 euros más que a estas alturas en 2024

Descarga de la volandeira en la lonja cambadesa, en la jornada inaugural de la campaña Mónica Ferreirós

La campaña de la volandeira está cumpliendo con sus buenas expectativas pese al mal tiempo de esta semana y el cierre de dos de las zonas de extracción por la presencia de toxinas. Circunstancias que no han afectado a que la flota de Cambados haya sustraído ya de los bancos marisqueros 43.176 kilos del bivalvo, tras la jornada del jueves, cuando la flota rozó una descarga de 7.000 kilos, “superando o que tiñamos previsto a estas alturas”, celebra el patrón mayor, Alejandro Pérez. Cifras cercanas a las del pasado año en cuanto a cantidad (solo 3.000 más), pero que se disparan cuando se habla de recaudación.

Así, las subastas han dejado en la lonja cambadesa desde el inicio de la campaña, el pasado lunes 3 de noviembre, un total de 303.053 euros; lo que supone 97.105 euros más que a las mismas alturas de temporada en 2024. Una importante subida que se centró en el incremento del precio medio por kilo, que alcanza los 7,02 euros, frente a los 5,12 euros del año anterior.

Los precios máximos, sin embargo, experimentan solo una ligera subida con respecto a 2024, alcanzando los 12,75 euros por kilo (en 2024 eran 12,50), así como también se decidió subir el precio mínimo a los 2,50 euros, amparados por las buenas expectativas de esta campaña, tanto de mucha cantidad de recurso como de su óptima calidad, de cara además a una temporada clave, como es la navideña, para la Cofradía y su empresa, Porto de Cambados.

La valoración, de momento, es muy positiva, según subraya Pérez, que celebra que el “prezo medio é moito máis elevado que o ano pasado” y que los primeros lances de la campaña están siendo muy productivos, lo que se prevé que se mantenga en el tiempo.

En cuanto a la presencia de toxina, Pérez indica también que los muestros realizados el viernes pasado “deron bastante ben” por lo que no debería de producirse ningún parón que pudiera truncar el avance de la campaña.

En Rianxo también sube

Cabe recordar que en la Ría de Arousa existe, además de Cambados, otro plan de explotación, en la Cofradía de Rianxo, donde también se produjo un incremento tanto de cantidad como en recaudación. Así, la flota rianxeira descargó hasta el pasado jueves 13.039 kilos (en 2024 fueron 12.828) y se recaudó un importe en las subastas de 59.142 euros, casi 13.000 euros más que en la campaña anterior.

Los precios medios también se incrementaron, aunque de una forma mucho más moderada que en el caso de Cambados, Así, pasaron de los 3,65 euros por kilo a 4,54 euros. Una subida que también se registró en el precio máximo, alcanzando este año los 11,51 euros por kilo, mientras que en 2024 se registró como precio máximo los 11,33 euros, según los datos de Pescadegalicia.