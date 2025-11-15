Esmar alza la voz contra la violencia machista con una mesa-coloquio por el 25-N

Esmar celebró su coloquio en la Casa da Calzada Mónica Ferreirós

Esmar, asociación de apoyo a víctimas y contra la violencha machista en O Salnés, celebró ayer una mesa-coloquio en la Casa da Calzada, en el marco de los actos del 25-N, en un espacio concebido para reflexionar, compartir y avanzar en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

María Xosé Rodríguez, periodista, locutora de radio y presentadora de televisión fue la encargada de moderar un debate con expertas en diferentes ámbitos. Así, ayer ahondaron sobre la lacra que supone este tipo de violencia María Jesús Pires Juncal y Carlos García Blanco, de la Policía Autonómica de Galicia; Ana María Cabaleiro, abogada de turno del oficio de víctimas de violencia contra las mujeres; Fátima Abal, exalcaldesa, licenciada en Derecho, máster en violencia de género y agente de igualdad; y Rosa González Granell, terapeuta experta en violencia machista y vicaria; una realidad, esta última, en la que también ha querido ahondarse durante la sesión.

El programa de actividades de la asociación en conmemoración del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, continuará el próximo viernes, día 21 en el Auditorio de Ribadumia, con la presentación del libro ‘Alzando la voz’, de Marta Rial Vidal, basado en hechos reales y que se replicará el 28 en Vilagarcía. Asimismo, el domingo 23, el Auditorio da Xuventude cambadés acogerá el estreno del documental ‘Vivas’, de Rubén Riós, que cuenta con la participación y testimonio de seis mujeres que sufrieron malos tratos.