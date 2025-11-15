Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El PP de Cambados prevé mayoría absoluta en 2027 para poner fin a “doce anos de desfeita política”

A. Louro
15/11/2025 19:47
Brindis durante el Pincho de Nadal del PP de Cambados
Brindis durante el Pincho de Nadal del PP de Cambados
Cedida

El Partido Popular de Cambados fue este año madrugador y celebró el viernes su tradicional Pincho de Nadal, siendo la primera formación en Arousa en hacerlo. El acto, celebrado en la sede de la agrupación local, fue presidido por el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, que se mostró esperanzado de cara al futuro:  “En 2027 chegará o momento de Sabela Fole, do PP e, sobre todo, chegará o momento de Cambados e dos cambadeses, que agardan con moitas gañas a cita coas urnas para rematar con doce anos de desfeita política”, aseguró.

Puso en valor, asimismo, el trabajo realizado por los populares en la oposición, “xa que moitas das cousas que se están a facer neste pobo xurden  froito do traballo de Sabela Fole e do seu equipo con outras administracións”, recalcó.

Así, contrapuso la “ilusión, o proxecto e o equipo” de Fole frente a “unha xestión a catro bandas, que nunca funciona porque son catro gobernos baixo a apariencia dun só, con intereses diferentes e contrapostos e que nunca defenden o ben común”, criticó López,

Por su parte, la portavoz popular en Cambados, Sabela Fole, agradeció el respaldo y unidad del PP local y explicó que el objetivo es una victoria por mayoría absoluta para “sacar a Cambados do seu  estancamento desta década e do seu grave deterioro deste mandato”, concluyó la concejala popular.

