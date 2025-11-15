Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados reafirma su apuesta por el compostaje e inaugura dos centros en el casco urbano

Los depósitos están ya operativos en la Rúa Castriño y en la Avenida de Vilariño, frente al colegio Magariños

A. Louro
15/11/2025 05:55
El Concello ofreció charlas explicativas a los vecinos
El Concello ofreció charlas explicativas a los vecinos
Mónica Ferreirós

Cambados inauguró ayer los nuevos composteros comunitarios, que aumentan la red de este tipo de centros en la villa del albariño a doce centros, en una clara apuesta del cuatripartito por este método de reciclaje frente al contenedor marrón —que poco a poco se va instalando en el casco urbano— como el más ecológico y rentable para las arcas municipales.

A estos dos nuevos centros —ubicados en la Avenida de Vilariño, a la altura del CEIP Antonio Magariños, y en la Rúa Ribeiriño, en el aparcamiento del Eroski— el Concello busca sumar un tercero en la Avenida da Pastora que, unidos al reparto de unos 360 composteros individuales a lo largo del año, tienen el objetivo de alcanzar en el municipio las 484 toneladas tratadas por este método (desde las 315 actuales) y cubrir al 24% de la población cambadesa.

Se trata de una campaña puesta en marcha a través de una ayuda concedida a la Mancomunidade do Salnés de 95.695 euros para mejorar la gestión de los biorresiduos en los concellos de Cambados, Meaño y Meis, para confirmar su apuesta por este método.

Charlas explicativas

La inauguración de estos dos centros estuvo acompañada ayer por charlas explicativas a los vecinos sobre el funcionamiento de estos composteros, especialmente en el caso del CEP Antonio Magariños, cuya instalación despertó quejas por parte de la ANPA del centro, al temer que se lleguen a producir malos olores y proliferación de insectos en la zona. Además, se repartieron calderos para residuos orgánicos a los asistentes.

Te puede interesar

El centro social de Abanqueiro acogerá la asamblea vecinal el día 22 de noviembre

Tratan de reactivar el colectivo vecinal ‘Guillermo Torrado’ de Abanqueiro, que acumula una década sin actividad
Chechu López
Delante del centro de salud de A Pobra se volvieron a concentrar decenas de personas para reclamar más médicos y que el PAC empiece a funcionar a las tres de la tarde

Una concentración ante el centro de salud de A Pobra hace pública la delicada situación de la Atención Primaria en toda la comarca de O Barbanza
Chechu López
Pablo Fernández defiende un balón ante el Navia

El Sigaltec CLB recibe a Lugo con la plantilla entre algodones
María Caldas
El ideal gallego

Las compañías Xarope Tulú y Galeatro escenificarán esta tarde en el auditorio de Rianxo la obra teatral ‘Berenguela na gaiola’
Chechu López