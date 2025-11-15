Cambados reafirma su apuesta por el compostaje e inaugura dos centros en el casco urbano

El Concello ofreció charlas explicativas a los vecinos Mónica Ferreirós

Cambados inauguró ayer los nuevos composteros comunitarios, que aumentan la red de este tipo de centros en la villa del albariño a doce centros, en una clara apuesta del cuatripartito por este método de reciclaje frente al contenedor marrón —que poco a poco se va instalando en el casco urbano— como el más ecológico y rentable para las arcas municipales.

A estos dos nuevos centros —ubicados en la Avenida de Vilariño, a la altura del CEIP Antonio Magariños, y en la Rúa Ribeiriño, en el aparcamiento del Eroski— el Concello busca sumar un tercero en la Avenida da Pastora que, unidos al reparto de unos 360 composteros individuales a lo largo del año, tienen el objetivo de alcanzar en el municipio las 484 toneladas tratadas por este método (desde las 315 actuales) y cubrir al 24% de la población cambadesa.

Se trata de una campaña puesta en marcha a través de una ayuda concedida a la Mancomunidade do Salnés de 95.695 euros para mejorar la gestión de los biorresiduos en los concellos de Cambados, Meaño y Meis, para confirmar su apuesta por este método.

Charlas explicativas

La inauguración de estos dos centros estuvo acompañada ayer por charlas explicativas a los vecinos sobre el funcionamiento de estos composteros, especialmente en el caso del CEP Antonio Magariños, cuya instalación despertó quejas por parte de la ANPA del centro, al temer que se lleguen a producir malos olores y proliferación de insectos en la zona. Además, se repartieron calderos para residuos orgánicos a los asistentes.