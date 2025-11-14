Un vehículo acaba volcado tras un accidente de tráfico en la Vía Rápida, a la altura de Cambados

El vehículo acabó semivolcado sobre la calzada Emerxencias

Un joven resultó ileso tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la VG-4.3. El suceso se registró a primera hora de la pasada noche, en la Vía Rápida, a la altura de Corvillón (en Cambados), donde el vehículo acabó semivolcado sobre la calzada, con importantes daños materiales.

Pese a la aparatosidad de la salida de vía, el hombre -de 26 años de edad e iniciales B.C.P.- resultó ileso y no precisó recibir asistencia médica, según señalaron desde el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados.

En el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil de Cambados y de Tráfico y se movilizó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.