Cambados

Un trabajador resulta herido en Tragove tras aplastarle el pie un toro mecánico

El hombre, de 59 años de edad, tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés

A. Louro
14/11/2025 08:56
El accidente laboral se registró a primera hora de la pasada noche
Emerxencias

Un trabajador de 59 años de edad -con iniciales J.L.P.R.- resultó herido a primera hora de la pasada noche en una pie tras ser atropellado por un toro mecánico en una empresa situada en el puerto de Tragove, en Cambados.

Según explicaron desde el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, el hombre tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés por una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, después de que el toro mecánico le aplastase el pie.

Además de los medios sanitarios y de emergencias, también participó en la intervención la Policía Local de Cambados.

