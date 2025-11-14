El Plan Especial del Puerto libera 801.106 metros cuadrados y delimita unas 23 áreas y sus usos

Vista aérea del puerto de San Tomé Cedida

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la aprobación definitiva del Plan Especial de ordenación portuaria de Tragove y San Tomé, que entrará en vigor una vez que se inscriba el documento en el Rexistro de Planeamento y, posteriormente, se publique en el Boletín de la Provincia (BOPP), trámite que es ya cuestión de semanas. Un plan que supone la liberación de 801.106 metros cuadrados (238.609 metros cuadrados de superficie terrestre) y que ha despertado ya el interés de alguna impresa para ampliar sus instalaciones en el puerto de Tragove.

Así, el alcalde, Samuel Lago, señala que una de las firmas ya ha contactado con el Concello para solicitar información del contenido del Plan Especial, para así valorar una posible ampliación de su nave, según los supuestos contemplados en este crucial documento, que libera el suelo y delimita sus usos para poder realizar nuevos proyectos.

Uso náutico para As Goritas

En este sentido, el plan fija hasta 23 áreas de movimiento de edificación y sus usos: el pesquero abarca unos 30.333 metros cuadrados: el náutico-deportivo, 8.609; las infraestructuras básicas, 69.142; o el complemetario, 104.087; entre otros. Seis de estas áreas se sitúan en el puerto de San Tomé, como el bajo de las escalinatas del Pazo de Montesacro o la antigua fábrica de conservas Peña. Uno de los puntos importantes se encuentra en la Illa das Goritas, en el que se delimita un uso deportivo para abrir la puerta a que en un futuro pueda acoger un nuevo edificio de usos náutico-deportivo, con una altura máxima de 4 metros, que se situará en el extremo sur de la isla artificial, dejando el resto del espacio para el actual aparcamiento.

En este sentido, el regidor indica que “Cambados ten un déficit na actividade náutiva-deportiva” y que As Goritas puede ser un lugar idóneo para poder acoger en el futuro —una vez exista proyecto y presupuesto para ello— un edificio para estos usos. Pero también se toma esta decisión “pensando en ofrecer instalacións para as asociacións de embarcacións tradicionais”, tanto de a remo como de vela. Disciplinas con mucho arraigo en la villa y que no cuentan en la actualidad con zonas donde amarrar sus embarcaciones, encontrándose en muchos casos con multas por parte de la Xunta, según expone Lago.

Otra de las áreas delimitadas en San Tomé corresponde también la actual Praza de Abastos, cuya edificación se pretende someter a una renovación integral o —en su defecto— la construcción de una nueva. Sin embargo, el plan especifica que debe conservarse la fachada leste del mercado por su valor cultural. Cabe recordar que el Concello iniciará el próximo año un estudio para valorar el futuro del ansiado proyecto.

Por último, se establecen dos áreas correspondientes al Instituto Social da Mariña y a una última que incluye el centro de salud, una mueblería, un restaurante y la estación de autobuses, situados en terrenos afectados por Portos. No obstante, se deja fuera de ordenación un taller de reparación de embarcaciones, al establecer el Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico un uso residencial.

Actividad pesquera

Por su parte, en el puerto de Tragove se delimitan un total de 17 áreas para dar cabida a las actividades pesquera y complementaria. Así pues, se fija un frente máximo de 45 metros, una separación mínima entre edificaciones de unos 20 metros y una altura máxima de 8 metros, con el objetivo de favorecer la permeabilidad de las instalaciones portuarias con respecto a la Enseada da Seca. Además, se permitirán pequeñas edificaciones necesarias para el desarrollo funcional de las actividades portuarias en la zona de servicio terrestre libre.

Respecto al sistema viario, se establece su jerarquización (principal, secundario, de acceso restringiendo), se reordena la dotación de espacios para estacionamiento así como las secciones funcionales de algunas vías con el objeto de mejorar la movilidad de los distintos tráficos.

Cabe subrayar la importancia de estas delimitaciones a la hora de impulsar nuevos asentamientos y ampliaciones en Tragove, cuestión a la que varias empresas han mostrado su intención, como Linamar-Angulas Aguinaga, que llegó a anunciar hace años una inversión de 28 millones de euros para su planta, de obtener una seguridad jurídica que, ahora, este plan aporta para las empresas asentadas en su ámbito.