Detienen a un cambadés tras incautar seis kilos de cocaína, 27 de hachís y ocho de marihuana

La Policía Nacional, en el marco de la operación ‘Logan’ —llevada a cabo por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra— ha desarticula un punto de distribución de estupefacientes en una vivienda ubicada en Cambados gracias a la detención de una persona encargada de la distribución de importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana.

A lo largo de estas semanas, los investigadores efectuaron una serie de vigilancias que culminaron en la mañana del pasado viernes, día 7 de noviembre, con la detención del implicado y el registro de su domicilio. En esta inspección los agentes se han incautado de un total de seis kilos de cocaína, 27 kilos de hachís y otros ocho kilos de marihuana una pistola municionada y lista para disparar, dinero, una báscula de precisión, una máquina de envasar al vacío y diversa documentación.

Desde la Policía Nacional, señalaron que la investigación de inició por agentes pertenecientes a este grupo operativo “desde hace algún tiempo”, llegando a averiguar que este vecino de Cambados se estaría dedicando a la distribución de importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana a pequeños narcotraficantes que, a su vez, revendían a consumidores y otros vendedores de la zona, con las consiguientes molestias a los vecinos y residentes de la zona, que habrían denunciado la situación.

Por ello, desde el cuerpo recalcaron ayer que este operativo contra el tráfico de drogas en la provincia llevado a cabo por la Policía Nacional “es una respuesta a las demandas de los vecinos”.

Con ello, se da por desmantelado este “importante” punto de venta de drogas a media escala, en una operación en la que la Policía se incautó también de un arma de fuego, algo que, señaló, es “habitual en las últimas operaciones policiales en la comarca de O Salnés”.

Cabe recordar que hace menos de un mes tuvo lugar otro operativo conjunto de la Guardia Civil y Policía Nacional con la detención de veinte personas y una decena de registros en la comarca, en puntos de Vilagarcía, Vilanova y Cambados.