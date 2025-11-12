Cambados Zona Centro agota los Bonos de Outono en solo 48 horas desde su lanzamiento

La presentación de la campaña tuvo lugar hace unas semanas Mónica Ferreirós

“Grazas a vós, seguimos facendo que o noso pobo teña vida, ilusión e futuro”. Así celebraba ayer la asociación de comerciantes Cambados Zona Centro el éxito de su última acción promocional. El pasado lunes la entidad lanzaba los Bonos de Outono 2025, con los que se pretende incentivar el consumo en la temporada previa a la Navidad y al Black Friday.. En total, 600 bonos, que permitirán a los clientes hacer compras por valor de 30 euros y pagar solo 20, y que se agotaron a primera hora de la tarde del martes, menos de 48 horas después de su lanzamiento.

Estos descuentos podrán canjearse ahora en los establecimientos adheridos hasta el 26 de noviembre, cuando finalizará esta campaña de fidelización de clientela y dinamización del comercio local, que afronta también las amenazas de las compras online y gigantes como Amazon. Cabe recordar que el Concello realiza una inversión de 6.000 euros, con los que financia esa diferencia de 10 euros. Así pues, el retorno que se espera en favor de los negocios asociados es un mínimo de 18.000 euros, pero puede incluso incrementarse hasta los 30.000 euros, según valoraba el presidente de Zona Centro, Juan Rey, durante la presentación de la campaña promocional, con la que colabora el Concello.

Unas previsiones optimistas que van por buen camino, tras la respuesta de los clientes, que han agotado los bonos en tiempo récord. Cabe señalar que la asociación también suele emprender otro tipo de campañas promocionales durante la próxima temporada navideña, una de las que más consumo genera.