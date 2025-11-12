Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados Zona Centro agota los Bonos de Outono en solo 48 horas desde su lanzamiento

A. Louro
12/11/2025 19:01
Bonos Outono Cambados Zona Centro
La presentación de la campaña tuvo lugar hace unas semanas
Mónica Ferreirós

“Grazas a vós, seguimos facendo que o noso pobo teña vida, ilusión e futuro”. Así celebraba ayer la asociación de comerciantes Cambados Zona Centro el éxito de su última acción promocional. El pasado lunes la entidad lanzaba los Bonos de Outono 2025, con los que se pretende incentivar el consumo en la temporada previa a la Navidad y al Black Friday.. En total, 600 bonos, que permitirán a los clientes hacer compras por valor de 30 euros y pagar solo 20, y que se agotaron a primera hora de la tarde del martes, menos de 48 horas después de su lanzamiento.

Estos descuentos podrán canjearse ahora en los establecimientos adheridos hasta el 26 de noviembre, cuando finalizará esta campaña de fidelización de clientela y dinamización del comercio local, que afronta también las amenazas de las compras online y gigantes como Amazon. Cabe recordar que el Concello realiza una inversión de 6.000 euros, con los que financia esa diferencia de 10 euros. Así pues, el retorno que se espera en favor de los negocios asociados es un mínimo de 18.000 euros, pero puede incluso incrementarse hasta los 30.000 euros, según valoraba el presidente de Zona Centro, Juan Rey, durante la presentación de la campaña promocional, con la que colabora el Concello.

Unas previsiones optimistas que van por buen camino, tras la respuesta de los clientes, que han agotado los bonos en tiempo récord. Cabe señalar que la asociación también suele emprender otro tipo de campañas promocionales durante la próxima temporada navideña, una de las que más consumo genera.

Te puede interesar

El ideal gallego

La marea roja avanza sin tregua: solo el 28% de los polígonos de bateas de Arousa están abiertos
Fátima Frieiro
Cartel de la actividad organizada por el Concello de O Grove

Una excursión por la Semana Mundial do Patrimonio descubre rincones desconocidos de la villa
C. Hierro
Estado actual de la vía

El PSOE de Moraña reclama que se repare de inmediato la pista entre Rebón de Arriba y A Rozavella
Sandra Rey
Las nuevas luminarias en el campo de fútbol A Ran

Cuntis invierte más de 136.000 euros en optimizar la eficiencia energética del alumbrado público
Redacción