Cambados saca a licitación la ansiada reforma de Pazo Torrado por casi 800.000 euros

Estado de las carpinterías del pazo Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados sacó este martes a licitación las obras de reforma integral de Pazo Torrado, con un proyecto valorado en 791.976 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de diciembre a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex), con el objetivo de poder iniciar las obras este mismo año.

Cabe recalcar que el ambicioso proyecto cuenta con una ayuda de cerca de 600.000 euros a través del Plan Extra de la Diputación, por lo que tiene que estar concluido en octubre de 2025. La reforma suspenderá también la actividad cultural en el interior del pazo. El objetivo es que pueda recuperar la actividad durante la próxima primavera, aunque, en cualquier caso, los plazos dependerán de la rapidez con la que se acometan las obras, lo que condicionará también el uso de este inmueble para el Xantar de la próxima edición de la Festa do Albariño.

Entre otras cuestiones, se contempla una renovación total de la carpintería exterior y de las tarimas, la mejora de la envolvente térmica (que supondrá minimizar el consumo de energía, así como mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad), la renovación y aislamiento de la cubierta, la revisión estructural de los elementos de sustento, la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como museo y una renovación completa de la iluminación. En cuanto a las actuaciones en el jardín, se mejorará el sistema de iluminación, se ejecutarán tareas de conservación de los elementos como el hórreo, el palomar, los alpendres y otros espacios anexos, y la revitalización de las especies vegetales. Además, se renovarán los aseos y se sustituirá parcialmente el muro de perímetro de cierre en los lugares donde se encuentre más deteriorado.