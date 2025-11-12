Cambados inaugura los composteros del CEP Magariños y de Rúa Ribeiriño este viernes
El Concello de Cambados —a travésde un proyecto en materia de biorresiduos de la Mancomunidade do Salnés— inaugurará este viernes los composteros de la Rúa Ribeiriño y del CEP Antonio Magariños Pastoriza, que despertó reticencias y críticas por su ubicación por parte de la ANPA. En el caso del centro de la Rúa Ribeiriño, se ubicará detrás del aparcamiento del centro comercial, y dará servicio a las viviendas próximas reforzando el área de influencia de los dos composteros situados junto al pabellón de O Pombal y frente a la Policía Local. El segundo estará situado en la Avenida de Vilariño, frente al CEP Antonio Magariños completando el área cubierta polos centros de Beleco y el de Fonte de Fefiñáns.
Desde la Mancomunidade destacan que este proyecto se enmarca en la ayuda recibida de 95.695 euros para mejorar la gestión de los biorresiduos en Cambados, Meaño y Meis y que supuso también el reparto de 317 composteros doméstivos en estos municipios.
Asimismo, se desarrollarán charlas explicativas en el Salón de Actos del Concello, a partir de las seis de la tarde, en la que se ofrecerá una explicación del funcionamiento de los composteros comunitarios, se atenderán dudas y se repartirán contenedores para la basura orgánica.