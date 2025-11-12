Cambados inaugura los composteros del CEP Magariños y de Rúa Ribeiriño este viernes

Uno de los composteros comunitarios ya instalados Cedida

El Concello de Cambados —a travésde un proyecto en materia de biorresiduos de la Mancomunidade do Salnés— inaugurará este viernes los composteros de la Rúa Ribeiriño y del CEP Antonio Magariños Pastoriza, que despertó reticencias y críticas por su ubicación por parte de la ANPA. En el caso del centro de la Rúa Ribeiriño, se ubicará detrás del aparcamiento del centro comercial, y dará servicio a las viviendas próximas reforzando el área de influencia de los dos composteros situados junto al pabellón de O Pombal y frente a la Policía Local. El segundo estará situado en la Avenida de Vilariño, frente al CEP Antonio Magariños completando el área cubierta polos centros de Beleco y el de Fonte de Fefiñáns.

Desde la Mancomunidade destacan que este proyecto se enmarca en la ayuda recibida de 95.695 euros para mejorar la gestión de los biorresiduos en Cambados, Meaño y Meis y que supuso también el reparto de 317 composteros doméstivos en estos municipios.

Asimismo, se desarrollarán charlas explicativas en el Salón de Actos del Concello, a partir de las seis de la tarde, en la que se ofrecerá una explicación del funcionamiento de los composteros comunitarios, se atenderán dudas y se repartirán contenedores para la basura orgánica.