Educación se compromete a acometer la reforma de los baños del colegio de Castrelo

Fachada del colegio de Castrelo, en una imagen de archivo

La Consellería de Educación anunció su compromiso a realizar la rehabilitación de los aseos de Infantil del CEIP Plurilingüe de Castrelo, que demanda la comunidad educativa y el Concello, al no cumplir unas condiciones mínimas al carecer de puertas y presentar baldosas antiguas y tuberías viejas que provocan malos olores. Los baños se sitúan en la planta baja del centro, en un espacio donde también se ubica el comedor y que, al no presentar puertas, genera reticencias para su uso por parte del alumnado.

Así pues, desde el gobierno gallego confirmaron su intención de realizar la necesaria rehabilitación de este espacio “en breve”, una vez se termine de analizar las instalaciones y de dimensionar la actuación necesaria. Cabe recordar que el Concello puso también a disposición de Educación su propio proyecto, que redactó con la intención de concurrir a una línea de subvenciones, que fue denegada, pese a que la obra excedía la competencia municipal.

En el caso de ese proyecto, ascendía a 50.000 euros y consistía en la reforma de los baños del centro escolar.

Más deficiencias

El edil de Ensino, Liso González, y la comunidad educativa denunciaban también recientemente otras deficiencias que presenta el centro cambadés. En este caso, explicaban que los aseos de Primaria están también en mal estado y el cierre perimetral presenta condiciones de peligro.

En cualquier caso, el acondicionamiento y mejora de accesibilidad de los baños de Infantil es la demanda que más corre prisa ante la falta de intimidad para los más pequeños, a los que muchos sientes ya vergüenza de usarlos. Por ello, la Consellería ha señalado ya su intención de acometer la obra y cumplir con una demanda histórica de la comunidad educativa, que estalló hace unos meses tras años de lucha con las administraciones local y autonómica para contar con unas instalaciones dignas. Ahora queda saber si la Consellería optará por realizar el proyecto del Concello o redactará uno nuevo.