Detienen a dos cambadeses y a un vilagarciano en un golpe contra una red de cannabis

Parte de las plantas intervenidas por los agentes | Guardia Civil

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico con la desarticulación de un supuesto grupo centrado en el cultivo y distribución de marihuana. La redada deja seis detenidos en varias localidades gallegas y entre los seis arrestados hay dos vecinos de Cambados y otro de Vilagarcía de Arousa.

Este nuevo operativo fue bautizado como operación ‘Smell’ y fue desarrollada por el equipo ROCA de la Guardia Civil de Santiago, en colaboración con la del Puesto de Sigüeiro, tutelada por el Juzgado de Instrucción de Arzúa. Las sospechas iniciales partieron de la detección de “consumos eléctricos irregulares” en los municipios de Oroso y O Pino. Fruto del trabajo de campo realizado, los guardias civiles actuantes localizaron dos naves industriales en las mencionadas localidades, que eran “susceptibles de albergar plantaciones indoor”, detallan desde el instituto armado.

Nave industrial

La fase de explotación de la operación se realizó al detectar la presencia de tres de los detenidos, dos vecinos de Negreira y otro de Cambados, en las instalaciones de la nave industrial de Oroso, sorprendiendo a uno portando dos semilleros con 132 plantas de cannabis sativa.

La Guardia Civil procedió a realizar la inspección de la mencionada edificación, localizando en su interior plantación indoor con 800 plantas de cannabis sativa y una instalación dotada de sistemas de iluminación, ventilación y control térmico, así como 430 gramos de marihuana seca y preparada para su manipulación. De esta forma, los agentes procedieron a incautarse de los efectos encontrados.

Posteriormente, los efectivos se trasladaron a O Pino para realizar el registro de la segunda nave, hallando una plantación indoor con 573 plantas de cannabis sativa y características similares a la anterior y 96 gramos de marihuana seca lista para su manipulación, interviniendo también todos los materiales y sustancias. Tras estos hallazgos, la Guardia Civil realizó el registro de los domicilios de los detenidos en las localidades de Negreira y Cambados, decomisando en ambos inmuebles un total de 13 kilos de marihuana envasada al vacío y lista para su distribución, básculas de precisión, material de pesaje y embalaje, 29.000 euros en efectivo y cuatro vehículos, “supuestamente empleados para el transporte y la distribución de las sustancias estupefacientes”.

La Guardia Civil mantuvo la operación abierta al objeto de la localización de otros tres supuestos integrantes de la supuesta organización, vecinos de Ames, Cambados y Vilagarcía. Una vez localizados, se procedió también a su detención.